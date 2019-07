Za posprejování Karlova mostu padl trest. Dvěma Němcům uložil soud vyhoštění, podmínku a pokutu

Za posprejování Karlova mostu v Praze uložil ve čtvrtek soud dvojici německých turistů roční podmínky, pětileté vyhoštění a peněžité tresty 100 tisíc korun. Každý z nich také musí uhradit škodu 40 tisíc korun. Novinářům to řekla soudkyně a mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková, rozhodnutí je podle ní pravomocné. Praha 12:10 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Graffiti na pilíři Karlova mostu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cizinci musí opustit české území do páteční půlnoci. Podle Hájkové jeden z nich uvedl, že byli v době činu opilí a že si neuvědomili, o jak významnou památku jde.

Dva muže ve věku 23 a 30 let zadrželi strážníci v pondělí večer. Městská policie uvedla, že jeden z mužů měl v ruce sprej a druhý plechovku s pivem. Oba skončili v policejní cele. Za trestný čin poškození cizí věci hrozilo sprejerům až tříleté vězení.

Jak odstranit graffiti z Karlova mostu? Citlivě po detailech narušit barvu a smýt, popisuje odborník Číst článek

Nasprejovaný obrazec je přes pět metrů dlouhý a dva metry vysoký. K odstranění tak rozsáhlého graffiti je podle Technické správy komunikací potřeba památkáři schválený restaurátorský záměr, který určí metodu, jež nenaruší kámen.

Památkáři nezvolí mechanické odstranění, ale chemickou variantu pomocí rozpouštědel. „Je to opravdu strašné. Co víme, tak je to první takto velký rozsah poškození Karlova mostu graffiti. Poškození se sice řeší každou chvíli, jsou to mechanická poškození nebo drobné nápisy, ale tento rozsah je prvně,“ uvedl pro Českou televizi Martin Pácal, vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu.

Restaurátoři už podle něj odebrali vzorky k expertize, aby znali složení použitých sprejů. „Nyní se připravuje restaurátorský zájem, který bude reflektovat laboratorní výsledky,“ dodal.

„Nechceme, aby došlo k dalšímu mechanickému poškození, proto bude způsob odstranění po chemické stránce, tedy rozpouštědly. Ano, dalo by se do toho jít mechanickým způsobem, ale došlo by k narušení kamene do hloubky, a viděli bychom tam i tu stopu, kde poškození bylo,“ popsal Pácal.

Tato rozpouštědla naruší barvu tak, aby šla snáze smýt. „Prostředky jsou takové, aby rozmyly a rozpustily daný prostředek. Existuje celá škála různých emulzí, které naměkčují poškozený povrch. Kromě těchto rozpouštědel existují i další alternativní způsoby, jako je například laser,“ doplnil.

Památky terčem vandalů

Karlův most si vandalové nevybrali poprvé. Jiní pachatelé jeho část posprejovali v roce 2016. V září 2017 pak osmačtyřicetiletý cizinec popsal fixem sochu svatého Františka.

OBRAZEM: U Karlova mostu se mění sedm ledolamů. Ikonickou stavbu chránily už v 15. století Číst článek

Soud mu ještě tentýž měsíc uložil trestním příkazem půlroční podmínku, tříleté vyhoštění a povinnost nahradit způsobenou škodu 15 tisíc korun.

Policie v uplynulých letech řešila několik dalších případů, kdy cizinci poničili pražské památky. Například v roce 2014 si tři zahraniční návštěvníci vybrali za cíl Národní divadlo.

Nejdříve na něm dvojice mladých Francouzů vytvořila černým sprejem několik obrazců, později japonský turista posprejoval stěnu budovy divadla v podchodu v Divadelní ulici.