Úklid Prahy po silvestrovských oslavách bude rychlejší. Ubylo odpadků, pomohl zákaz pyrotechniky

Zákaz pyrotechniky pomohl s úklidem centra Prahy. Pracovníci Pražských služeb mají oproti jiným novoročním úklidům méně práce, nižší tak budou i náklady. V sobotu to řekl Zdeněk Záluský z Pražských služeb, který na práci dohlíží. Praha 9:30 1. ledna 2022

Letošní oslavy v centru Prahy byly klidnější kvůli epidemii a s ní spojeným protikoronavirovým opatřením, do české metropole přijelo výrazně méně turistů než v dřívějších letech. Podobu oslav ovlivnila i městská vyhláška, která zakazuje například v pražské památkové rezervaci odpalovat zábavní pyrotechniku. I když především kolem půlnoci lidé na Václavském náměstí zákaz nerespektovali, zbylo po oslavách méně odpadu.

„Je to evidentně klidnější, jednoznačně pomohla vyhláška v souvislosti se zákazem pyrotechniky. I odpadu je méně, odhadujeme tak 15 až 20 tun, oproti klasickým novoročním úklidům je to zhruba 50 procent,“ poznamenal Záluský.

Díky klidnějším oslavám mohly první uklízecí stroje na Václavské a Hradčanské náměstí vjet již hodinu po půlnoci, původní plán počítal se začátkem ve 03.00. V 05.00 na strojní úklid navázala asi padesát pracovníků, kteří mají k dispozici 20 kusů doprovodné techniky, jako jsou například komunální vysavače.

Za úkol mají odstranit následky silvestrovského veselí z Václavského a Staroměstského náměstí, Karlova mostu nebo Nerudovy ulice a z Hradčanského náměstí. Uklízet budou i i ve vedlejších ulicích historického centra. Celkem se Pražské služby musí postarat na pravém břehu Vltavy o plochu o výměře 133 000 metrů čtverečních a na levém břehu o necelých 41 000 metrů čtverečních. Hotovo by mohlo být již při ranní směně, tedy asi do 14.00. Včetně řidičů a dalších pracovníků se do uklízení zapojí asi 80 lidí.

Náklady na klasický novoroční úklid z předešlých let byly kolem milionu korun, letos by částka měla být podle Záluského asi poloviční. Záleží například na množství odvezeného odpadu. Loni kvůli zákazu nočního vycházení se novoroční úklid nekonal vůbec. U Pražských služeb si ho objednává hlavní město prostřednictvím své organizace Technická správa komunikací (TSK).

