Lék pro novorozence Vigantol se kvůli výpadku vozí do Česka z Ruska nebo Maďarska

„Dostupnost léčivého přípravku Vigantol je zajištěna dovozem cizojazyčné šarže,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

„Od nahlášení výpadku byl Státním ústavem pro kontrolu léčiv povolen dovoz cca 250 tisíc balení ze zahraničí,“ dodala s tím, že lék Vigantol se do Česka vozí například z Maďarska nebo Ruska.

Přestože se lék dováží z ciziny, lidé se nemusejí obávat, že by informace na obalu nebyly v češtině. „Po přebalení jsou tato balení dostupná v České republice v množství pokrývajícím potřeby českých pacientů,“ upřesnila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Důvodem výpadku jsou problémy se stabilitou roztoku po přestěhování výroby, jak již v lednu informoval Radiožurnál. Potíže s dostupností Vigantolu tak mohou mít i ostatní evropské země.

„Je nezbytné podotknout, že se jedná o celoevropský problém, neboť výrobní místo je shodné pro celou Evropu,“ upozornila Peterová.

Vitamín pro novorozence

Lék Vigantol se používá jako zdroj vitaminu D u novorozenců. A předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová tak již dříve ubezpečila, že žádné nebezpečí kvůli nedostatku léku nehrozí.

„Můžeme to chápat tak, že jde o lék preventivní, který my používáme zejména pro malé děti, pro kojence, podáváme ho proti křivici, tudíž nejde o nějaký lék, který je nezbytný k záchraně života,“ upřesnila před časem pro Radiožurnál.

Česko se na přelomu roku potýkalo například s výpadkem léku digoxin, který nebyl v lékárnách dostupný od 10. prosince. Výrobce pak musel dovézt mimořádně 16 200 balení ze Slovenska. Výroba přerušená kvůli chybějící účinné látce pak byla obnovena v polovině ledna.

Tento lék se užívá většinou kvůli poruchám srdečního rytmu nebo při srdečním selhání. Průměrná měsíční spotřeba je asi 40 tisíc balení. Podle lékařů už se novým pacientům většinou nenasazuje, nejde ho ale vysadit těm, kteří ho už roky berou.

Ministerstvo: Výpadkům nelze zabránit

Podle ministerstva nelze takovým výpadkům zcela zabránit. Příčiny výpadku ve výrobě mohou být různé - od technických problémů, přesunu výroby do jiného závodu, problémy s dodávkami surovin až po finanční nevýhodnost.

Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejčastějším důvodem výpadku léků jsou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv problémy související s výrobou a dodavatelským procesem.

Problém se surovinami často postihne právě celou Evropu, protože některé se vyrábějí jen na jednom či dvou místech.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubela může za nedostupnost léku pro pacienty jeho výrobce v osmi z deseti případů. „Když si firma vyhodnotí, že pro ni není dostatečně obchodně zajímavé ho vyrábět, nemá žádný stát páku, jak ji k tomu donutit,“ popsal již dříve jeden z případů Vrubel.

Držet zásoby nenahraditelných léků jako v případě antivirotik nebo protijedů pak podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) není možné, protože těchto léků je velké množství a mají jen omezenou dobu použitelnosti.

Emergentní systém dodávek léků

Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona o léčivech, jejíž součástí má být i takzvaný emergentní systém dodávek léků do lékáren, který má zvýšit jejich dostupnost pro pacienty. Systém se má týkat objednávání léčiv v mimořádných případech, kdy lék nebude v běžné distribuci dostupný.

Prakticky půjde o vyčlenění určité části skladové zásoby. „Jestliže není lékárna schopná získat lék od distributorů, bude mít možnost se obrátit přímo na výrobce, který bude mít povinnost do dvou pracovních dní lékárně lék dodat,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Vrubel.

Výrobce musí po objednání podle novely dodat lék do dvou dní do kterékoliv lékárny, pokud ho má k dispozici, ale v běžné distribuci není dostupný. Za nedodání do dvou dní bude výrobci hrozit sankce.

Prezident České lékařské komory Lubomír Chudoba ale již dříve řekl, že by místo zavedení tohoto systému stačilo, aby výrobce mohl v případě hrozícího nedostatku léku okamžitě zakázat jeho reexport, tedy zboží dodané do Česka vyvézt do zahraničí. Nyní musí tento krok schvalovat ministerstvo zdravotnictví, což ale podle Chudoby trvá jeden až dva týdny.

Česko se emergentní systémem inspirovalo na Slovensku, které tento systém zavedlo před necelými dvěma roky. Novinka by mohla začít platit od roku 2020.