Vláda zapsala HHC na seznam psychoaktivních látek. ‚Jsme první v Evropě,‘ řekl Válek

Vláda rozhodla o novém seznamu psychoaktivních látek. Zařadila na něj kanabinoid HHC a některé jeho deriváty. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj vláda nařízení schválila beze změn tak, jak ho připravilo ministerstvo zdravotnictví. Praha 22:28 18. prosince 2024

Předpis upravuje seznam látek, u kterých se zkoumá jejich nebezpečnost. Pokud by byla nízká, mohly by se zařadit mezi nové psychomodulační látky a mohl by začít jejich regulovaný prodej. Podle dřívějších informací se na seznam prověřovaných látek měl zapsat i kratom. Hladík to neupřesnil. Vláda nařízení zatím nezveřejnila.

Od ledna bude účinný zákon s regulací psychomodulačních látek. Podle normy vedle seznamu zakázaných návykových látek budou existovat ještě další dva seznamy. Jeden má obsahovat právě nové psychoaktivní látky s neznámými dopady, které by se nejvýš dva roky zkoumaly. Při potvrzení nízkého rizika by se pak mohly zařadit na seznam psychomodulačních substancí, které bude možné za přísných podmínek prodávat dospělým.

Vláda na seznam psychoaktivních látek, jejichž držení nemá být trestné, zařadila ve středu kanabinoid HHC a některé jeho deriváty. Do konce roku jsou v Česku zakázané. Jejich zákaz kabinet minulý týden neprodloužil. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pak uvedl, že mají patřit na seznam prověřovaných substancí stejně jako kratom.

„To je přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout – aby to na jedné straně nebylo kriminalizováno, ale aby k tomu v žádném případě nemohli mít přístup děti a mladiství. Jsme první v Evropě, kdo zvolil tuto cestu. Věřím, že budeme inspirací,“ uvedl Hladík. Dodal, že se Česko vydalo správnou cestou. Lidovci se přitom dříve proti regulovanému prodeji stavěli, požadovali zákaz HHC.

Soupis a doprovodné předpisy posoudí Evropská komise. Válek minulý týden uvedl, že notifikace seznamu by mohla být hotová do konce letošního roku či začátkem příštího roku a příslušných nařízení nejpozději do 1. července. Po vyřízení by se HHC a další látky mohly začít prodávat.

Podle zákona by si méně rizikové produkty mohli koupit dospělí ve specializovaných prodejnách, kam by nesměly děti. E-shopy by mohly mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech by byl zakázaný. Zboží by se kontrolovalo. Zákazníci by dostali informace o složení a doporučených dávkách.