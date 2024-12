Válek: Vláda nezařadila HHC na seznam zakázaných látek. Jeho škodlivost budou odborníci dál posuzovat

Mezi látky, jejich zákaz ve středu vláda schválila, nepatří podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) HHC a jeho deriváty. Bude zařazeno na nový seznam látek, jejichž škodlivost budou odborníci posuzovat. Na jednání vlády půjde příští týden, řekl po jejím středečním jednání. Opatření budou vyžadovat notifikaci Evropskou komisí, u seznamů ji Válek očekává zhruba za deset dní, u souvisejících vyhlášek počítá s 1. červencem 2025. Praha 17:49 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Látky budou podle nového zákona, který platí od 1.1. 2025, zařazené buď na seznam psychomodulačních látek, které budou moci být v prodeji, protože jejich rizika už jsou prozkoumána, typickým příkladem může být kratom, nebo se jejich rizika zatím zkoumají a nejsou jasné výsledky,“ řekl s tím, že tyto látky se budou dál prověřovat. „Bez toho, aby tady byla trestně-právní odpovědnost pro ty, co je drží,“" dodal Válek.

HHC a od něj odvozené látky byly původně zakázané do konce roku, ministerstvo navrhovalo vládě prodloužení zákazu na neurčito. Válek nakonec vládě navrhl jiné řešení, které odpovídá připravované legislativě.

„Debaty odborníků vycházely z toho, že se mění stanovisko WHO a OSN, že se objeví nové postoje. Ale nemá smysl dělat kroky podle toho, co možná nastane,“ uvedl ministr. Očekává se, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vydá příští rok v březnu k těmto látkám stanovisko.

Seznam i předpisy jsou podle Válkova vyjádření před jednáním připravené a o notifikaci mluvil minulý týden s novým eurokomisařem. Vláda podle něj ve středu seznam zakázaných látek rozšířila o jiné substance, seznam posuzovaných látek projedná příští týden a seznam povolených psychomodulačních látek bude hotový v lednu.

Podle zákona by si méně rizikové produkty s psychomodulačními látkami mohli koupit dospělí ve specializovaných prodejnách, kam by nesměly děti. E-shopy by mohly mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech by byl zakázaný. Zboží by se kontrolovalo. Zákazníci by dostali informace o složení a doporučených dávkách.