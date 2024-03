Volby by nyní vyhrálo hnutí ANO s téměř 40 procenty. Jde o nejvyšší podporu od roku 2014

Sněmovní volby by na přelomu února a března vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 38,5 procenta hlasů. Je to nejvyšší zisk od roku 2014, kdy agentura Kantar s průzkumem začala. Druhá ODS by měla 14,5 procenta, Piráti by dostali 9,5 procenta hlasů a hnutí SPD by volilo devět procent lidí. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se sedmi procenty a TOP 09 s pěti procenty. Vyplývá to z průzkumu Kantaru pro Českou televizi. Praha 12:48 10. 3. 2024 (Aktualizováno: 13:32 10. 3. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v koalici Spolu, volilo by je 20 procent lidí. ANO by v takovém případě získalo 39 procent hlasů.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo od ledna o 3,5 procentního bodu. Občanští demokraté si naopak o jeden procentní bod pohoršili. Zisk Pirátů se nezměnil, hnutí SPD kleslo o půl procentního bodu, hnutí STAN o půl procentního bodu vzrostlo a TOP 09 stagnuje.

Ostatní uskupení by skončila podle modelu pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, a to poměrně výrazně. KSČM a Sociální demokracie by měly shodně 2,5 procenta a vládní lidovci by získali dvě procenta hlasů. Všechny tři strany si od minulého průzkumu pohoršily. Nejvíce sociální demokraté, kteří ztratili 1,5 procentního bodu.

Do průzkumu agentury Kantar se mezi 12. únorem a 1. březnem zapojilo 1015 respondentů.