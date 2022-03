Mynář odletěl bez vědomí premiéra a ministra zahraničí do Kataru. ‚Skandální,‘ říká senátor Fischer

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář odletěl minulý týden - ve středu 23. března - v tichosti do katarského Dauhá. Potvrzují to fotografie, které se Radiožurnálu podařilo získat. Prezidentská kancelář následně cestu vysvětlila tím, že Mynář letěl osobně pozvat katarského emíra do Česka. Původní zpráva Praha 6:00 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mynář během letu do Kataru, kde seděl na sedadle 3F | Foto: Archiv Markéty Chaloupské | Zdroj: Český rozhlas

„Jednalo se o běžnou pracovní cestu, kterou pana kancléře pověřil prezident republiky. Jejím cílem bylo osobně doručit oficiální pozvání katarského emíra na návštěvu do Česka,“ napsal Radiožurnálu mluvčí Hradu Vít Novák.

Mynář do Dauhá odcestoval ve stejný den, kdy premiér Petr Fiala (ODS) zamířil do Bruselu na mimořádný summit NATO. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky odletěl letadlem katarských státních aerolinek v 15.53 (Qatar Airways QR 292).

Jenže za českou zahraniční politiku je ze zákona primárně odpovědná vláda, která ovšem o Mynářově programu neměla žádné informace. O cestě předem nevědělo ani ministerstvo zahraničí pod vedením Jana Lipavského (Piráti), ani premiér Petr Fiala (ODS).

Radiožurnálu to potvrdily zdroje z obou institucí a přiznal to sám Hrad. „O uskutečnění takové cesty není KPR povinna informovat Úřad vlády,“ prohlásil Novák. Jak mluvčí premiéra Václav Smolka, tak mluvčí ministra zahraničí Lenka Do odmítli Mynářovu cestu komentovat.

Neohlášenou Mynářovu zahraniční cestu kritizuje třeba předseda senátního výboru pro zahraniční věci Pavel Fischer (nezávislý). „Hodnotím to jako skandál, jako vážné porušení ústavních povinností, protože Hrad nemá vlastní zahraniční politiku a musí kooperovat s vládou a ministrem zahraničí,“ řekl Radiožurnálu.

„Do Ruska pan prezident vysílal muže bez prověrky - pana (Martina) Nejedlého, teď vyslal do Kataru trestně stíhaného kancléře také bez prověrky, o jehož diplomatických schopnostech nikdo nic neví. Pro mě je to ohrožení zájmů České republiky,“ pokračoval Fischer s narážkou na Nejedlého cestu do Moskvy z listopadu 2020.

Porušení zvyklostí

Podle něj není ani zvykem, aby vedoucí prezidentské kanceláře osobně předával pozvánku. „Česká republika má dost velvyslanců, které osobně vysílá prezident republiky. Mně to připadá, že je to výlet nebo zase nějaký byznysový nápad pana kancléře a jeho blízkých,“ dodal.

Sám Mynář na dotazy Radiožurnálu neodpověděl. Nezvedal telefon, nereagoval ani na zaslané SMS zprávy.

O cestě jednoho z nejbližších spolupracovníků prezidenta do Perského zálivu přitom ještě minulý týden nejspíš nevědělo ani jeho nejbližší okolí. Vyplývá to alespoň ze zjištění Radiožurnálu, který se pokusil sestavit detailní scénář Mynářovy výpravy. „Nemám o žádné cestě informace,“ napsal v pátek šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Podobně reagoval Rudolf Jindrák, šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře. „Nemusím o tom vědět, nevím, nemám informace,“ odvětil na dotaz, proč Mynář do Kataru odletěl.

Šéf administrativní sekce Jan Novák pro změnu Radiožurnálu řekl, že „vůbec neví“, na co se ho reportér ptá. „Já vás s dovolením odkážu na náš tiskový odbor, pane kolego,“ odvětil. Stejnou odpověď pak ještě jednou zopakoval.

Není to poprvé, co Mynář odletěl bez mandátu vlády do zahraničí. V roce 2020 se - navzdory epidemii koronaviru - vydal spolu s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým a šéfem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslavem Tvrdíkem do Pekingu. Podle serveru Seznam Zprávy tehdy přivezl do čínské metropole dopis, v němž Miloš Zeman komunistickému režimu oznámil, že se zúčastní původně odřeknutého summitu v Číně.