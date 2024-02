Protest zemědělcům ukradli lidé, které nikdo nezval. Narušili poklidnou demonstraci, říká koordinátor

Někteří z části protestujících zemědělců opustili pondělní akci ještě před jejím skončením. Koordinátor pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý hovořil o „ukradeném protestu“. Části zemědělců se podle něj nelíbí provolávání protivládních hesel, chtěli poklidný protest. „Protest ale nebyl ukradený organizátory, ale lidmi, které nikdo nezval a narušili nám tak poklidnou demonstraci,“ vysvětlil v rozhovoru pro Radiožurnál Malý. Rozhovor Praha 19:33 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující část zemědělců zaplnila svou těžkou technikou magistrálu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste dnešní protest opustili oproti plánu předčasně?

Neopustili jsme ho předčasně proti plánu. Naše dvě kolony jedoucí podél dálnice D7 a D8 měly v plánu tento protest opustit ve 14 hodin. To jsme také ráno po příjezdu oznámili Policii České republiky a krizovému štábu hlavního města Prahy.

Takže to nijak nesouvisí s tím, co jste řekl v České televizi o nespokojenosti s průběhem protestu?

To s tím nesouvisí, já vám to vysvětlím. Náš protest hodnotíme jako splněný, protože účel splnil. V určitém počtu traktorů, který jsme deklarovali, jsme dorazili do Prahy bez ztráty kytičky a jakýchkoli problémů. Panu ministrovi (zemědělství Marku Výbornému z KDU-ČSL) jsme předali dopis, na Úřadu vlády panu premiérovi (Petru Fialovi z ODS) a potom jsme nasedli do strojů a odjeli.

Co se nám na protestu nelíbilo, bylo, že náš protest měly být traktory na magistrále a protest před ministerstvem zemědělství. Jenomže na protest před ministerstvo zemědělství přišly skupiny, které se na nás nalepily a navalily a v podstatě náš poklidný protest narušily nadávkami na pana ministra, na vládu, požadavky demise a vulgaritami.

S tím jsme se neztotožňovali. Proto mé vyjádření pro Českou televizi o ukradeném protestu. Ten ale nebyl ukradený organizátory, ale lidmi, které nikdo nezval a narušili nám tak poklidnou demonstraci.

Proč jste do dnešního protestu šli, co bylo hlavním důvodem?

Naším hlavním důvodem byla nespokojenost s evropskou a státní zemědělskou politikou. Dlouhodobě na to upozorňujeme a vlastně jsme do protestu byli přinuceni. Největší spolky, tedy Agrární komora a Asociace soukromých zemědělců o těchto tématech také ví a jedná o nich, ale prozatím nic nevyjednala a nám už došla trpělivost.

‚Kastování zemědělců‘

Ve čtvrtek 22. února mají být protesty v rámci několika zemí Evropské unie. Proč jste na toto datum nepočkali?

V době, kdy jsme protest připravovali, jsme datum nevěděli, protože bylo známo až později. Vyzývali jsme jak Agrární komoru, tak všechny ostatní zemědělské spolky, ať se k nám přidají. Říkali jsme, že nejdeme protestovat za žádnou politickou stranu, hnutí nebo ideu, ale že jedeme protestovat čistě za naše zemědělské zájmy.

Bohužel to nebylo vyslyšeno a Agrární komora se oficiálně nezúčastnila, ale je potřeba říct, že jak členové Agrární komory, tak Asociace soukromých zemědělců, tam s námi byli. Po těch dvou trasách, o kterých jsem mluvil, to znamená podél D7 a D8, přivezli do Prahy zhruba 230 traktorů. Velká část ze členů byla taktéž nespokojena jako my nečlenové s jejich nečinností a liknavým přístupem.

Chystáte se na protest i 22. února?

Dnes jsme o tom hodně diskutovali a bude to ještě předmětem jednání, protože je nás přeci jenom velký počet. Neděláme to tak, že bychom to rozhodli jen v hrstce, ale demokraticky o tom hlasujeme.

Uvidíme, jestli se zúčastníme 22. února a možná bychom to chtěli zavnímat jako hozenou rukavici Agrární komoře a Asociaci soukromých zemědělců, ať zanecháme tohoto kastování „velký zemědělec“, „Agrární komora“, „malý zemědělec“, „asociace“ a tak dál, ale jdeme táhnout za jeden provaz jako u ostatních evropských zemí.

Proč jste zvolili tuto formu protestu blokády Prahy? Kolega, který ráno míjel kolony traktorů na skútru, si povšiml, že všichni měli nastartované motory. Nehledě na spotřebu nafty, nebylo by ohleduplné vůči lidem motory vypnout?

Motory musely být zapnuté do té doby, než kolona bezpečně zastavila. Koordinovali jsme to s Policií České republiky do posledních přejezdů a seřazení se do těsného zástupu. Zemědělské technice nedělá dobře, abyste ji startoval a zase vypínal.

Do doby, dokud jsme nedostali informace od Policie České republiky, že jsme všichni usazeni na svých místech tak, jak máme být, a nebráníme provozu, až v té chvíli jsme motory vypnuli. To se myslím prokázalo, protože provoz byl celý den naprosto plynulý.

Jak si vysvětlujete, že organizátoři dnešní protest ukončili vlastně předčasně? Původně měl skončit až zítra a ohlášená tisková konference bude až zítra.

Já vám na to nedokážu odpovědět, protože jsme od začátku deklarovali, že náš protest je ministerstvo zemědělství a traktory na magistrále. Naše část, tedy D7 a D8 od začátku deklarovala, že tam jedeme na jeden den, přijedeme v šest hodin ráno před ministerstvo zemědělství, zaparkujeme tak, abychom nepřekáželi, odneseme dopis panu ministrovi a panu premiérovi a odjedeme domů.

Samozřejmě tam byli naši kolegové, kteří tam zůstávali a měli naplánovaný vícedenní protest. Já zastupuji opravdu pouze 230 traktorů ze severozápadního regionu.

