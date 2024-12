ŽIVĚ: Poslechněte si koncert na památku obětí střelby na filozofické fakultě a v Klánovicích

Památku 16 obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Klánovicích si připomínají lidé na několika místech České republiky. Hlavním programem tohoto dne je koncert v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, který živě vysílá i Český rozhlas Vltava. Autory vzpomínkového projektu Rok poté jsou doktorandka Ústavu hudební vědy na FF UK Martina Vídenová a hudební skladatel Miroslav Tóth. Praha 15:00 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skladby, které na koncertu zazní, jsou věnované obětem, jejich rodinám a blízkým (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Součástí vzpomínkového koncertu je například skladba In perpetuum Martiny Vídenové, ke které napsala text doktorandka Ústavu hudební vědy na FF UK Dominika Moravčíková, a Ticho jako hurikán Miroslava Tótha s textem Fedora Gála.

„Snažila jsem se o to, aby nebyla příliš temná, abych přinesla tou skladbou i trošku naděje a chtěla jsem touto skladbou nejen uctít památku obětí, ale důležitá je pro mě také výzva té kompozice nebýt lhostejný vůči sobě navzájem,“ popsala už dříve Radiožurnálu skladatelka Martina Vídenová.

Na koncertu vystupují Dystopic Requiem Quartet, Pražský komorní sbor, pěvkyně Lucie Silkenová a další, diriguje Jan Bubák. Skladby jsou věnované obětem, jejich rodinám a blízkým.

Autoři projektu chtějí také rozvinout diskuzi o potřebě věnovat se více duševnímu zdraví dětí a mladých lidí. V rámci události podpoří neziskovou organizaci SOFA (Society for all, Společnost pro všechny), která pečuje o duševní zdraví dětí. Šíří také osvětu v oblasti vzdělávání a pomáhá všude tam, kde je to potřeba.