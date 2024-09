Drážďany chystají demolici dalších částí zříceného mostu. Peníze na nový hledají v napjatém rozpočtu

V Drážďanech začaly ve středu přípravy demolice dalších zbytků mostu Carolabrücke, jehož část se zřítila před dvěma týdny do Labe. Podle listu Sächsische Zeitung o tom informovala radnice saské metropole, která čekala na pokles hladiny řeky. Drážďany počítají s tím, že bude potřeba vystavět zcela nový most, a hledají proto v napjatém rozpočtu peníze. Drážďany 14:14 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most Carolabrücke v Drážďanech na fotografii z 19. září 2024 | Foto: Jacob Schröter/IMAGO | Zdroj: Reuters

Most Carolabrücke, jedna z nejvýznamnějších dopravních tepen v saské metropoli, se skládal ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník.

Před dvěma týdny se nečekaně zřítil asi stometrový úsek mostní části C na straně Starého Města, nikomu se při tom nic nestalo. Další část na straně Nového Města spadla řízeně při následné demolici. S odstraňováním trosek z koryta řeky se zatím nemohlo začít, protože Labe přivádělo v posledních dvou týdnech vodu z povodněmi zasaženého Česka. Hladina v Drážďanech nakonec vystoupala na 6,1 metru, obvykle dosahuje výšky půldruhého metru.

Napjatý rozpočet Drážďan

Nyní se podle drážďanské radnice začne s přípravami na odstranění dalších částí mostu. Jedním z prvních kroků bude navezení materiálu, který by měl ochránit inženýrské sítě pod povrchem na staroměstském předmostí. Samotné bourání zbývajících částí mostu C na levém břehu Labe začne 7. října. Pro odstranění trosek přímo z koryta zatím termín stanoven nebyl.

Zřícení mostu představuje další zátěž pro už tak napjatý rozpočet saského hlavního města. Radnice odhaduje, že na výstavbu nového mostu bude potřeba 100 až 120 milionů eur (2,5 až tři miliardy korun).

Bude proto muset přehodnotit investice do jiných plánovaných projektů, například sanace televizní věže. Výrazně skromnější by měla být i prestižní zahradnická výstava Bundesgartenschau, která se v Drážďanech uskuteční v roce 2033.

Příčina zřícení mostu zatím stále není jasná. Úmyslný čin už policie vyloučila, předpokládá se, že na vině byla koroze. Saské státní zastupitelství minulý týden oznámilo, že se do vyšetřování pádu mostu vložilo. Podle Sächsische Zeitung zkoumá, zda se nestal trestný čin v souvislosti se zanedbáním péče o tuto důležitou dopravní stavbu.