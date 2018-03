29. 4. 2016 |Jan Bachorík, dab |Zprávy z domova

Zhruba za 20 let by se cesta z Prahy do Drážďan mohla zkrátit ze současných víc než dvou hodin na 50 minut. Počítají s tím plány na stavbu nové vysokorychlostní železnice. Na zámečku Větruše v Ústí nad Labem se na nich dohodli ministři dopravy České republiky a sousedního Saska. Společně s Ústeckým krajem podepsali smlouvu o evropské spolupráci.