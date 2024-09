V Drážďanech začala demolice mostu, který se zřítil do Labe. Visící konstrukci hrozil samovolný pád

V Drážďanech ve čtvrtek večer začala demolice části betonového mostu Carolabrücke, jehož jedna sekce se ve středu zhroutila do koryta řeky Labe. Dělníci nejprve přerušili tramvajové koleje, které po mostě vedly, následovat bude odpojení inženýrských sítí, napsal portál deníku Sächsische Zeitung. Z břehů se rozhodlo událost sledovat mnoho obyvatel města. Drážďany 21:51 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středeční pád mostu Carolabrücke nikoho nezranil | Foto: Robin Röhrich | Zdroj: Český rozhlas

Koleje demoliční četa oddělila s pomocí termitu, což je pyrotechnická směs používaná zároveň i ke svařování. Termit má uplatnění i ve zbrojním průmyslu, mimo jiné jako zápalná látka střel a granátů.

Technici se k demolici části mostu rozhodli kvůli tomu, že kus konstrukce, který se nezhroutil, se pohybuje. Pokud by ke kontrolovanému strhnutí nepřistoupili, hrozil by samovolný pád.

Most Carolabrücke se skládá ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdí automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. Ve středu se zřítil kus mostní části C blíže drážďanskému Starému Městu. Nyní demolovaná část je blíže k Novému Městu.

Sächsische Zeitung napsal, že sledovat demolici přišlo k Labi mnoho obyvatel města. Za místa k výhledu si vybrali mimo jiné turisty oblíbenou Brühlovu terasu u nábřeží či Augustův most.

Pád mostu si nevyžádal žádné zraněné, vyvolal ale velké komplikace v dopravě a debatu o stavu mostů v celém Německu. Pozornost se k mostu nyní upíná i v souvislosti s hrozícími povodněmi, při kterých by mohla zřícená konstrukce představovat hráz a způsobit zaplavení drážďanského historického centra. Česko nabídlo Sasku pomoc s odstraňováním objektu.