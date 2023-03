Ženatí katoličtí kněží? Papež František naznačil, že by církev mohla zrušit celibát

Celoživotní dodržování celibátu u katolických kněží je pravidlo, které je možné změnit, a lze si tedy v církvi představit ženaté duchovní. V rozhovoru zveřejněném argentinským zpravodajským portálem Infobae to řekl papež František. Vatikán 9:10 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František rozdal v posledních dnech několik rozhovorů světovým médiím v souvislosti s výročím deseti let v čele katolické církve | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

„V tom, že se kněz může oženit, nevidím žádný rozpor,“ řekl papež s poukazem na praxi východních katolických církví, kde celibát u kněží není povinný.

„Je to dočasný předpis... Není věčný jako kněžské svěcení... Na druhou stranu je celibát disciplína,“ dodal. Na otázku novináře, zda se tedy může stát, že povinný celibát bude zrušen, pak František odpověděl jednoduše - ano. Zároveň ale papež poznamenal, že podle něj zrušení celibátu kněžím jejich úlohu neulehčí.

O institutu celibátu se vedou v poslední době debaty i v souvislosti s kauzami sexuálního zneužívání kněžími, které oslabily postavení církve po celém světě.

Někteří se domnívají, že pokud by duchovní směli sexuálně žít v partnerském svazku, mohlo by to počty případů zneužívání snížit.

Papež rozdal v posledních dnech několik rozhovorů světovým médiím v souvislosti s výročím deseti let v čele katolické církve. Konkláve ho zvolilo nástupcem Benedikta XVI. 13. března 2013.