30. 7. 2016 |Štěpán Sedláček |Zprávy ze světa

Jsou to čtyři dny, co dva mladíci ve městě Saint-Étienne-du-Rouvray na severu Francie vtrhli do kostela a zavraždili 86letého katolického kněze Jacquesa Hamela. Francouzská policie při zásahu oba útočníky zastřelila. K útoku na kostel se přihlásil takzvaný Islámský stát. Teď sílí hlasy volající po blahořečení zavražděného duchovního, kterého mnozí označují za mučedníka.