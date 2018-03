křesťanství

28. 7. 2015 |Věra Masopustová, mkp |Zprávy z domova

Do České republiky by mohlo přijít 152 iráckých křesťanů prchajících před islámskými radikály. Řadě z nich islamisté zavraždili muže, děti i další příbuzné. Jako křesťané se na místě nedočkají pomoci. O tu se chce na vlastní náklady postarat Nadační fond Generace 21. Vláda musí příjezd uprchlíků do Česka schválit.