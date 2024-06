Euroskeptik Farage poosmé kandiduje do britského parlamentu. Donedávna to přitom odmítal

Někdejší britský europoslanec Nigel Farage známý svými euroskeptickými a protiimigračními postoji v pondělí oznámil, že bude v červencových volbách kandidovat do britského parlamentu. V kampani povede svoji pravicově populistickou stranu Reform UK, která se vymezuje vůči vládním konzervativcům i opozičním labouristům. Podle analytiků odčerpává podporu především konzervativcům, kterým už nyní odhady předpovídají drtivou porážku. Londýn 21:16 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do britského parlamentu Farage kandiduje již poosmé | Foto: Maja Smiejkowska | Zdroj: Reuters

Farage na konci května po vypsání voleb na 4. červenec prohlásil, že kandidovat nebude. Rozhodnutí mimo jiné vysvětlil tím, že chce podporovat amerického exprezidenta Donalda Trumpa v jeho kampani za znovuzvolení. V pondělí však jeden ze strůjců brexitu oznámil, že změnil názor a bude se ucházet o křeslo v Dolní sněmovně v Clactonu východně od Londýna.

Ve svém projevu zvolil rétoriku připomínající tu Trumpovu, když uvedl, že Británie vykazuje „příznaky země v úpadku“. Konkrétně hovořil o bující kriminalitě, o tom, že „naši lidé chudnou“, a také vyhlásil, že masová imigrace do Británie bude pokračovat, ať zvítězí konzervativci nebo labouristi.

Do britského parlamentu Farage kandiduje již poosmé. V minulosti se o zvolení neúspěšně pokoušel se svou stranou UK Independence Party, pětkrát však byl zvolen do Evropského parlamentu. Po úspěšné kampani za odchod Británie z Evropské unie pak v roce 2018 založil Stranu pro brexit, která se po dovršení rozvodového procesu přejmenovala na Reform UK.

Uskupení je považované za hrozbu pro premiéra Rishiho Sunaka a jeho konzervativce, kteří po 14 letech u moci v průzkumech preferencí s obrovskou ztrátou zaostávají za labouristy. Podpora Reform UK se aktuálně pohybuje těsně nad deseti procenty a jakkoli Farage zůstává v britské politice výraznou tváří, o dopadech jeho kandidatury lze jen spekulovat.

Britští komentátoři se však shodují, že pro Sunaka to rozhodně není dobrá zpráva. Samotná Konzervativní strana v reakci uvedla, že Farage „dělá přesně to, co od něj chce (labouristický lídr) Keir Starmer“.

„Farage ví, že Reform nezíská žádné mandáty, ale zjevně mu je jedno, že hlas pro Reform jen pomůže labouristům“. Farage ve svém projevu vyjádřil názor, že vítězství labouristů je nevyhnutelné. „Jestli budou mít konzervativci 80 křesel nebo 100 je irelevantní, Starmer má volby vyhrané,“ citoval jej deník The Guardian.

Konzervativci v minulých volbách pod vedením expremiéra Borise Johnsona získali 365 ze 650 křesel v Dolní sněmovně, podle aktuálních odhadů by nyní mohli spadnout na méně než polovinu. Televize Sky News v pondělí zveřejnila nový odhad společnosti YouGov, který jim přisuzuje 140 mandátů a labouristům pohodlnou většinu 422 křesel. Takovýmto výsledkem by labouristi překonali i drtivé vítězství někdejšího premiéra Tonyho Blaira z roku 1997.