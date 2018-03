26. 12. 2016 |David Nyč - NEPOUŽÍVAT, Vojtěch Man |Historie

Je to už 102 let, ale z toho příběhu ale pořád mrazí. Jde o moment, který se zapsal do historie jako tzv. Vánoční příměří. V roce 1914 během první světové války, kdy v oblasti u belgického Ypry bojovala britská a německá vojska, se ukázalo, že můžou být svátky i lidskost silnější než válka a nenávist.