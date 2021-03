Babiš v Izraeli ocenil průběh očkování. Spolu s Maďarskem se chce připojit k výzkumnému projektu

Izrael je v řešení koronaviru příkladem k následování a je na cestě stát se první zemí, kde lidé budou moci začít žít tak, jak byli dříve zvyklí. Český premiér Andrej Babiš to řekl na čtvrteční tiskové konferenci po jednání s předsedy vlád Izraele Benjaminem Netanjahuem a Maďarska Viktorem Orbánem. Premiéři též mluvili o možnosti zapojení Česka a Maďarska do společného výzkumu a vývoje vakcín. Jeruzalém 18:37 11. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání s předsedy vlád Izraele a Maďarska. | Zdroj: ČTK/AP/Abir Sultan

Rakouský kancléř Sebastian Kurz a dánská premiérka Mette Frederiksenová se minulý týden s Netanjahuem domluvili na založení fondu na financování výzkumu a vývoje vakcín.

Babiš ocenil, že si Izrael zajistil s předstihem dostatek vakcín proti covidu-19. Je zemí s nejvyšší mírou proočkování obyvatelstva na světě. Alespoň jednu dávku obdrželo již 55 procent obyvatel této devítimilionové země a 43 procent jich dostalo obě injekce potřebné k plné imunizaci.

Projekt pro budoucnost

Maďarsko by se podle Orbána také rádo zapojilo do mezinárodního úsilí k vytvoření kapacit na výrobu vakcín a dalších léčebných přípravků nejen proti koronaviru, ale i proti případným jiným nemocím. Projekt může podle Netanjahua trvat okolo dvou let, po kterých by ale státy měly být schopny zásobovat vakcínami nejen své občany, ale i další země.

Premiéři také diskutovali o takzvaných zelených pasech, tedy potvrzeních o očkování proti covidu-19, které mají svým držitelům zpřístupnit různá veřejná místa. Babiš rovněž poděkoval Netanjahuovi za 5000 dávek vakcíny společnosti Moderna, které už dříve z Izraele přivezli vojáci.

Kritika rozhodnutí soudu

Babiš se na tiskové konferenci také vyjádřil k únorovému rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu, který rozhodl, že může vyšetřovat případné válečné zločiny spáchané na palestinských územích. Podle Babiše je nešťastné. Česko sice respektuje nezávislost soudu, neuznává však Palestinu jako stát. Rozhodnutí tříčlenného senátu soudců ICC dříve kritizoval i český prezident Miloš Zeman.

Česko je podle Babiše strategickým partnerem Izraele, proto považuje rozhodnutí ICC za nešťastné. Vytváří nové napětí v regionu, přičemž soud by se podle premiéra měl soustředit na různé jiné mezinárodní zločiny. „Jsme si vědomi, že Izrael je jedinou skutečnou demokracií v regionu,“ uvedl Babiš.

Senát soudců o možnosti ICC soudit případné válečné zločiny na palestinských územích rozhodl na začátku února. Prokurátorka ICC o měsíc později informovala, že předmětem vyšetřování mohou být činy Izraelců na okupovaném Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, ale také palestinských radikálů útočících na Izrael. Palestinská samospráva ohlášení ICC uvítala, zatímco izraelský premiér Netanjahu jej odsoudil jako „ztělesnění antisemitismu a pokrytectví“.

Své zklamání z kroku ICC vyjádřily také Spojené státy. Podle Zemana rozhodnutí omezilo právo Izraele bránit se proti terorismu.

Palestinská autonomie, která o vyšetřování usiluje, se k ICC připojila v roce 2015. Izrael ale tento soud neuznává.

Zkrácená návštěva

Babiš s delegací měli původně do Izraele vyrazit na dvoudenní návštěvu, nakonec byla ale cesta podle úřadu české vlády zkrácena kvůli změně v programu předvolební kampaně izraelského premiéra. Blízkovýchodní zemi čekají 23. března parlamentní volby, v nichž se bude Netanjahu ucházet o znovuzvolení.

Ještě před jednáním s premiéry se Babiš zúčastnil slavnostního otevření jeruzalémské úřadovny českého velvyslanectví v Izraeli. Bilaterálně též jednal s Orbánem.