Betonová zeď na letišti není běžná. Mohla to být chyba při projektování, říká expert k tragédii v Jižní Koreji

Dopravní letadlo se 175 cestujícími a šesti členy posádky na palubě sklouzlo při přistání na letišti v jihokorejském Muanu z přistávací dráhy. Následně narazilo do zdi a explodovalo. 179 lidí zahynulo. Hasičům se podařilo zachránit dva lidi. „Vyšetřování trvají řádově v první fázi několik týdnů a konečný výsledek bývá klidně třeba do půl roka. Teď jsme zatím na poli lehkých spekulací," upozorňuje na Radiožurnálu letecký publicista Lukáš Velek. Rozhovor Soul 18:39 29. prosince 2024

Čím si nehodu vysvětlujete na základě toho, co zatím víme?

Na webu se objevil záběr, kdy letadlo bylo v letu a mělo schovaný podvozek. Patrně to bylo už potom, co byli varováni před nebezpečím střetu s ptáky.

Všiml jsem si, že za jedním z těch motorů se mihnul obláček dýmu – něco, co se běžně v tom výfukovém proudu nevyskytuje. Najednou tam byl nějaký incident, který se stal v tom motoru. Nevyšlehl plamen, ale intenzivně se z něj zakouřilo.

Vám tedy přijde pravděpodobná ta varianta, že k nehodě došlo kvůli střetu s ptákem.

Když varovala věž, že tam létají nějaká hejna ptáků, tak na tom určitě něco bude. Je to ale velmi brzo. Jak jsem pochopil, podařilo se zachránit jak zapisovače palubního rozhovoru, tak záznam o tom, jak fungují systémy letadla a tak dále. Z toho se určitě utvoří nějaký obrázek.

Tato vyšetřování trvají řádově v první fázi několik týdnů a konečný výsledek bývá klidně třeba do půl roka. Teď jsme zatím na poli lehkých spekulací.

Na rozdíl od toho, že se říkalo, že přistávalo s částečně vysunutým podvozkem, tak na videu je vidět, jak letadlo jede po motorech, které visí dolů pod křídlo. Snažil jsem se dívat, jestli má vysunuté klapky, které by snížily rychlost přistání.

V okamžiku, kdy to letadlo nejede po kolečkách, je prakticky neřiditelné. Navíc tam je problém, že tam byla překážka, betonová zeď, což by tam člověk nečekal. Už se objevily poznámky, že je to udivující – běžně se vybavení letiště staví z lehkých příhradových konstrukcí, které nejsou tak destruktivní v případě střetu s letadlem. V tomto případě to je asi nějaká chyba při projektování letiště. To letadlo se v okamžiku při střetu prostě rozlámalo na kusy.

Jak je možné, že nepřežil ani jeden pasažér, ale přežili dva členové posádky?

Řekl bych, že to je čirá náhoda. Jestli třeba stáli v uličce, odstředivá síla s nimi sekla dozadu do trupu… Obecně bývá zadní část letadla tím místem, kde se spíš přežije, podobně jako teď v nedávném případu s Embraerem v Kazachstánu. Tam přesně došlo k tomu, že přežili lidé, kteří byli v odlomeném kusu ocasu, který zůstal víceméně celistvý a nehořel.

To se tady nestalo, hořel i ocas. Dva lidé ale měli patřičnou dávku štěstí a v ocasní části přežili. Oproti tomu zbytek letadla je skutečně zdevastovaný.

Kdyby se jednalo o jiný stroj, přežilo by víc lidí?

Obávám se, že to je prostě tou katastrofální ránou tohoto typu při energii letadla, které se řítí po betonu vysokou rychlostí. Je překvapivé, jestli nešly vysunout klapky, ale jsme na poli dohadů, vyšetřování ještě ani nezačalo.

Překvapující ale je také to, že pokud byly porouchané motory, nešlo udělat třeba ještě jeden okruh, aby hasiči stačili na dráhu nastříkat pěnu, která snižuje tření a brání tomu nejhorším. Ale jak říkám, to jsme opravdu na poli spekulací.