8. 6. 2016 |Martin Dorazín |Technologie

S velkou slávou dnes v sibiřském Irkutsku představili nové ruské civilní letadlo MS-21, které je schopné přepravit až 200 cestujících na vzdálenosti do šesti tisíc kilometrů bez mezipřistání. Stroj má postupně nahradit konkurenční letadla společností Boeing a Airbus. Do běžného provozu by se měl letoun dostat příští rok.