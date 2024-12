Proč se piloti havarovaného letadla nesnažili problém s podvozkem řešit dle příručky, netuším, říká pilot

Stále neni jasné, proč v neděli ráno v Jižné Koreji narazilo letadlo do zdi a explodovalo. „Pták samozřejmě může být pro letadlo nebezpečný, zejména pro motor,“ říká pro Radiožurnál dopravní pilot Boeingu 777 Michal Souček. Piloti zřejmě netušili problém až do chvíle, co chtěli vysunout podvozek, odhaduje Souček v rozhovoru. Podle něj je nicméně otázkou, proč piloti přistání nepřerušili a nesnažili se problém s podvozkem řešit podle příručky. Rozhovor Soul 14:49 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo v Jižní Koreji po nárazu do zdi explodovalo. Na místě zasahovaly všechny záchranářské složky | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Pravděpodobně kvůli selhání podvozku letadlo nemohlo brzdit, sjelo z přistávací dráhy a po nárazu do zdi explodovalo. Podle hasičů mohlo jít o souběh srážky s ptáky a špatného počasí. Za jakých okolností mohou být ptáci pro dopravní letadlo takto nebezpeční?

Pták samozřejmě může být pro letadlo nebezpečný, zejména pro motor. Pokud velký pták zasáhne motor při letu, může samozřejmě ohnout nějakou lopatku, může motor zastavit a může způsobit i požár motoru. To znamená, že posádka musí motor vypnout a pokračovat na letiště pouze s jedním motorem. Ale aby pták zničil podvozek při tom, co se podvozek otevírá, to je dost nepravděpodobné.

Podle některých svědectví a také záběrů z místa začal jeden z motorů hořet ještě před dosednutím, nebyl vysunut podvozek, čili zatím jsme ve fázi dohadů. Jak dlouho obvykle trvá, než se vyšetří skutečná příčina havárie?

První vyšetřování probíhá už teď. Úřad, který to bude vyšetřovat, vydá takzvanou předběžnou zprávu. To bude trvat do třiceti dnů od havárie. Potom se bude vyšetřovat zhruba šest měsíců až dva roky. Bude to hloubkové vyšetřování, kdy se bude zjišťovat, co se přesně stalo. A poté se vydá závěrečná zpráva, kdy budeme mít opravdu jasno, k čemu přesně došlo a proč mělo letadlo takovouto havárii.

Havarovaný typ stroje byl Boeing 737-800. Co to pro firmu znamená? Musejí být všechny letouny tohoto typu takzvaně uzemněny?

Pokud bychom z předběžné zprávy zjistili, že tam byla nějaká technická závada, která by se mohla objevit u dalších Boeingů 737, potom by k tomu mohlo dojít. Nicméně zatím to tak nevypadá. Zatím si myslím, že se jednalo o nějaký jiný problém. Netipoval bych tedy, že by Boeing uzemnil své „sedmtřisedmičky“.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8 — Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024

Větší šance na přežití

Odhadujete, že by mohlo jít o jiný problém. O co by mohlo jít ve chvíli, kdy se neotevře podvozek?

Podle toho, co jsem četl, posádka nežádala o takzvané emergency (nouzové – pozn. red.) přistání kvůli tomu, že nefunguje podvozek, nebo že ten podvozek není vysunut. To znamená, že složky záchranného systému byly aktivovány až poté, co letadlo dosedlo a začalo hořet. To znamená, že do té doby, než se snažili podvozek vysunout, podle mého názoru vůbec nevěděli, že nějaký problém je. Problém vlastně nastal až ve chvíli, co vzali páku od podvozku, dali ji dolů a čekali, až se podvozek vysune, což se nakonec nestalo.

Proč neudělali nezdařené přiblížení, to znamená, proč nepřerušili to přistání a nedovedli letadlo – jak se lidově říká – do vzduchu a nezačali řešit, co s tím podvozkem je a nesnažili se ho nějakým způsobem opravit dle příručky, kterou tam máme, je zatím pouze spekulace. Netuším, co se tam mohlo stát.

Podle předběžných informací se podařilo zachránit dva lidi. Zprávy se rozcházejí v tom, jestli šlo o muže, či ženy, cestující, nebo členy posádky. Zdá se ale, že byli v zadní části letadla. Potvrzuje se, že v ocasním prostoru je při podobných nehodách větší šance na přežití, nebo jde jen o náhodu?

Obecně se dá říct, že to je pouze náhoda. Před nějakým časem jsem ale četl jeden článek v časopise, kde dělali rozbor nehod, a je pravdou, že tam zjistili, že pokud cestující seděli v zadní části letadla, je tam větší šance na přežití, ale je to opravdu spíše náhoda.

Obecně platí, že pokud budete sedět u křídla a křídlo se při přistání utrhne nebo dojde k nějaké havárii, v křídle je samozřejmě palivo a vy jste u paliva, takže tam samozřejmě hrozí požár. Když budete u motoru, je to to samé. Pokud začne motor po přistání hořet a vy budete sedět u něj, je pravděpodobnost vašeho přežití menší. Ale obecně se nedá říct, že si máte vybírat zadní část letadla kvůli tomu, že je větší šance na přežití.