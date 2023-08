‚Ti, kteří spásají oheň.‘ V Kalifornii opět nasazují stáda koz jako ochranu před lesními požáry

Michael Choi má se svojí firmou Fire Grazers v Kalifornii letos napilno. Města, správy celých okresů i bohatí jednotlivci mu platí, aby se svým stádem až 900 koz přijel a nechal zvířata spást suchou trávu, křoviny, bodláčí i kaktusy, které by mohly živit lesní požáry a ohrozit obydlené oblasti. Stádo 300 koz, které se zdá být netečné vůči 35stupňovému vedru, dokáže spást až 4000 metrů čtverečních vegetace za den, píše web stanice NPR. Glendale 15:14 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Není skoro nic, co by nesnědly. Spasou i věci, které se zdají nemožné.“ (ilustrační foto) | Foto: Juan Gonzalez | Zdroj: Reuters

Používání koz jako prevence před požáry není novinkou. Metoda se začala používat méně po nástupu těžké techniky a herbicidních chemikálií, nicméně s vyšší pravděpodobností vzniku požárů v posledních letech opět nabývá na popularitě - jak ve Spojených státech, tak v jižní Evropě.

„Není skoro nic, co by nesnědly. Spasou i věci, které se zdají nemožné. Nechápu, jak se s tím jejich trávicí systém popasuje, ale zvládnou to,“ popisuje 30letý Choi, který v hnědém kovbojském klobouku pozoruje své stádo. „Nejde mi to do hlavy, ale spořádají i chrpu sikavici, která kvůli ostnům ani nejde vzít do ruky. Ale je to plevel, šíří se všude. Když na ni chcete jít křovinořezem, akorát vám pobodá obličej i zbytek těla. Ale kozy prostě přijdou a sežerou ji, protože jim chutná,“ říká Choi.

Firma Fire Grazers, jejíž název by se dal přeložit jako „ti, kteří spásají oheň“, mají letos více zakázek, než je běžné. Choi popsal, že musel své stádo rozšířit o dalších pár set koz a nyní jich má 900. Za dva týdny prý „vyčistily“ oblast o rozloze 5,6 hektaru a sežraly vegetaci, která by mohla shořet. Poslední prací rohatých čtyřnožců byly kopce u Glendale, města severně od kalifornského Los Angeles.

„Je to skvělá ukázka toho, jak důležité je správně nakládat s půdou a vegetací. Mnohokrát hořelo přesně na tom kopci, kde právě jsou. A jelikož je to hned vedle obytné čtvrti, chceme vytvořit pro oheň nárazníkovou zónu, přes kterou se buď nedostane, nebo se jeho postup výrazně zpomalí,“ řekla NPR Patty Mundoová z glendaleského hasičského sboru.