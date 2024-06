‚Součást psychologické války Izraele.‘ Bejrút popírá, že by evropské země z Libanonu stahovaly velvyslance

Libanonská vláda popřela zprávy, které se podle ní objevily na některých internetových stránkách a podle nichž několik evropských zemí vyzvalo své velvyslance k odjezdu z Libanonu. Informovala o tom v sobotu libanonská agentura NNA. Libanonská vláda označila informace o stahování velvyslanců za „falešné zprávy“, které jsou součástí „psychologické války“ Izraele. Neuvedla ale žádnou webovou stránku, kde se podle ní takové informace objevily. Bejrút 11:11 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na Bejrút, centrum Libanonu | Zdroj: AFP / Profimedia

Libanonský ministr informací Zijád Makarí označil za nepodložené zprávy, podle nichž evropské země, včetně Německa, Rakouska, Belgie, Nizozemska, Francie, Británie, Itálie či Španělska, stahují z Libanonu velvyslance na pozadí rostoucího napětí mezi Hizballáhem a Izraelem. Označil to za „psychologickou válku, k níž se izraelský nepřítel uchyluje často a vede ji různými prostředky“.

V případě války s Hizballáhem nebude v Izraeli nikde bezpečno, varuje vůdce hnutí Nasralláh Číst článek

Makarí vyzval média k ověřování takových informací před tím, než je zveřejní, a současnou situaci, v níž se jeho země nachází, označil za „vysoce ožehavou fázi“.

V posledním týdnu vzrostly obavy, že by letitý konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem zostřený izraelskou ofenzivou v Pásmu Gazy mohl přerůst ve válku. V Pásmu Gazy bojuje izraelská armáda s hnutím Hamás v odvetě za jeho teroristický útok na Izrael z loňského 7. října a Hizballáh je spojencem Hamásu. Obě hnutí podporuje Írán, který je dlouhá léta úhlavním nepřítelem Izraele.

V pátek vyzval Kuvajt své občany, aby nejezdili do Libanonu, a ty, kteří tam jsou, aby se vrátili domů. V sobotu napsal server The Times of Israel, že Kanada se připravuje na evakuaci 45 000 svých občanů z Libanonu, pokud by tam vypukla válka.

Podle serveru o tom hovořila kanadská ministryně zahraničí Mélanie Jolyová se svým izraelským protějškem Jisraelem Kacem. Jolyová údajně Kacovi řekla, že její země už vyslala do regionu vojáky, aby se na evakuaci připravili.