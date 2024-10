‚Máte Touretta nebo co?‘ Australský premiér se omluvil za výroky na adresu opozičního poslance

Albanese se v úterý obrátil na opoziční poslance, včetně stínového ministra financí Anguse Taylora, protože na něj během projevu o změnách v daních pokřikovali. „Máte Touretta nebo co? Jenom tam sedíte a blábolíte, blábolíte a blábolíte,“ řekl jim premiér. Následně se v sále ozval hlasitý smích, ale i výkřiky.

Tourettův syndrom je často zděděná neurologická porucha, která se projevuje zvukovými a pohybovými tiky. Albanese se ještě v úterý do parlamentu vrátil a prosil lidi s Tourettovým syndromem o odpuštění. „Lituji, že jsem to řekl. Bylo to špatně. Bylo to necitlivé a já se za to omlouvám,“ řekl.

Předsedkyně Australské asociace pro Tourettův syndrom Mandy Mayseyová řekla, že Albaneseho výrok svědčí o tom, že o této poruše je potřeba šířit osvětu. Připomněla, že někteří lidé o Tourettovu syndromu mluví, když na adresu někoho vtipkují nebo když někoho chtějí urazit. Premiérův výrok je podle této matky tří dětí s Tourettovým syndromem lehkovážný.

Senátor za Zelené a zmocněnec této strany pro lidi s postižením Jordon Steele-John, který má mozkovou obrnu, kritizoval šéfa vlády za to, že „využívá zdravotní hendikep jako terč svých vtipů“.