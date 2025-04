Na spatření rakve papeže Františka čekali čtyři hodiny v horku. ‚Cítím to na těle,‘ svěřuje se Češka

Chtěli papeže Františka vidět při jeho pravidelné audienci na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Místo toho dostali příležitost uctít jeho památku. Smrt hlavy katolické církve zasáhla do poutního programu stovek katolíků, kteří na Velikonoce zamířili do Říma. Jinou pouť, než čekala, teď zažívá taky skupina katolíků z Dolní Lutyně na Karvinsku. Od zpravodajky z místa Vatikán 17:05 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věřící stojí ve frontě na vstup do baziliky svatého Petra, aby se poklonili papeži Františkovi, pohled z Říma, Itálie, 24. dubna 2025 | Foto: Claudia Greco | Zdroj: Reuters

Na obrazovkách můžete vidět, že rakev se Svatým otcem je ještě v domě svaté Marty rakev. Potom ji budou převážet na náměstí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na pohřeb papeže Františka se chystá vyrazit nejspíš několik stovek Čechů. Někteří pouť do Říma na tento termín plánovali už rok předem

Kněz Marián Pospěcha a 50 farníků sedí před bazilikou svatého Petra.

„Vydali jsme se na společnou pouť, kterou jsme si objednávali v loňském roce. Netušili jsme, za jakých okolností se to odehraje nebo co tady všechno prožijeme. Že budeme přítomní těm pohřebním obřadům, které předchází pohřbu. Ten bude až v sobotu,“ popisuje kněz.

‚Cítím to na těle‘

„I když je to smutné, tak jsem hrozně šťastná, že jsem tady. Můžu tím vzdát poctu jemu, jeho životu a jeho odkazu,“ přiznala Marcela, která s kolegyní na vlastní oči sledovala průvod, který s papežovou rakví vstupoval do Svatopetrské baziliky.

Ženy byly od průvodu asi deset metrů. „Cítím to na těle,“ komentovala to Marcela.

Lidé ve Vatikánu se rozloučí s papežem Františkem. Rakev s jeho tělem bude v bazilice svatého Petra Číst článek

„Ve frontě jsme čekali v horku asi čtyři hodiny. Bylo to velmi náročné, ale všichni jsme šťastní, že jsme mohli vidět svatého otce, poklonit se mu. Vzdát mu díky za všechno, co pro nás udělal. Moc si toho vážíme, i když na sobě cítíme velkou fyzickou únavu. Obdivujeme ale farníky, že se odhodlali a že to nevzdali,“ líčí další z návštěvníků.

Po dlouhém dni se na ubytování v českém poutním domě v Římě vrací i paní Jana. Celý den byl i pro ni náročný.

„Byl to den, kdy člověk zažívá i horko, i únavu, bolí nohy... Sluníčko svítilo a zrovna bylo poledne. Všichni máme opálené nosy, ale to je všechno pryč a zažíváme jenom tu radost, která vlastně nastala, takovou tu sounáležitost,“ vysvětlila.

„Můj milý, vítám vás. Jsem rád, že jsme se sešli, že jsme se setkali, že jsme se neztratili, nezabloudili,“ povzbuzuje na začátku večerní mše kněz Marián Pospěcha své farníky, protože je tady čeká ještě několik možná podobně náročných dnů.