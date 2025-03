Německo čelí výzvě, ať přehodnotí nákup amerických stíhaček F-35. Letouny si chce pořídit i Česko

Německo by mělo v příštích letech výrazně zbrojit. Možný budoucí kancléř Friedrich Merz chce kvůli tomu dokonce přepsat ústavu. Jedna klíčová armádní zakázka ale nově čelí kritice. Řeč je o chystaném nákupu amerických stíhaček F-35, které si chce pořídit i Česko. Nová vláda teď čelí výzvám, aby je od Američanů nekupovala a dala zakázky raději Evropanům. Od stálého zpravodaje Berlín 13:13 9. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké stíhačky F-35 (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přední němečtí ekonomové a významní manažeři se ve společném prohlášení kvůli jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží odradit novou vládní garnituru od nákupu stíhaček F-35.

Moderní letouny jsou totiž závislé na softwaru, který se musí pravidelně aktualizovat. I když tomu sice zatím nic nenaznačuje, tak Spojené státy ale tohle můžou na dálku kdykoliv vypnout a stíhačky by byly v podstatě nepoužitelné.

Podobnou zkušenost zrovna teď zažívá ukrajinská armáda, která z rozhodnutí Bílého domu přišla o podporu některých systémů.

Podle informací magazínu Economist a deníku The Wall Street Journal nechal Donald Trump na dálku vypnout navádění raketometů HIMARS, které jsou tak nyní v podstatě nepoužitelné.

Otevřený dopis německé vládě pracuje jednak s podobným scénářem, ale volá také po tom, aby Evropa nebyla závislá na amerických zbraních, a to i nejen kvůli bezpečnosti, ale i ekonomickým zájmům. Miliardy eur, které za letouny F-35 zaplatí, poputují přes oceán a evropští zbrojaři z toho nebudou mít nic.

Třeba německý konzervativní poslanec Florian Hahn požaduje, aby se teď raději investovalo v Evropě, a to nejen kvůli nezávislosti na momentálních náladách amerického prezidenta, ale i kvůli větší soběstačnosti.

Chystaný nákup F-35 řeší také Švýcaři a tamní poslanci ho teď chtějí kvůli současným pochybnostem a chováním Trumpa ještě přezkoumat.

Americké F-35 mají zamířit i do Česka. Vláda schválila nákup 24 letounů F-35A Lightning II v září 2023, loni v lednu ho potvrdila podpisem memoranda. V celku za ně zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší český armádní nákup. První mají být hotové v roce 2029, všechny stroje by měly do Česka dorazit do roku 2035.

Konec dluhové brzdy

V Německu se zrovna vyjednává o nové vládě a křesťanští (CDU/CSU) a sociální demokraté (SPD) se už teď dohodli na jednom významném kroku. U výdajů na obranu už nebudou řešit tzv. dluhovou brzdu. Stát si na to bude moct jakkoliv volně půjčovat.

Unie CDU/CSU pod vedením Friedricha Merze chce armádu modernizovat a považuje to za prioritu, aby omezila závislost na ochranné ruce USA, a Berlín také přispěl k obraně Evropy. Řada zakázek je ale už schválená a mnoho z nich získali Američané.

Německo kromě chystaných letounů F-35 kupuje i 60 velkých transportních vrtulníků od Boeingu.

Vedle toho si od Izraele objednalo protivzdušné systémy Arrow 3, které mají chránit nejen Německo, ale i vzdušné prostory některých sousedů. S tím, že do iniciativy se přihlásilo i Česko.

Velkou otázkou sice bude, jak dopadnou koaliční vyjednávání, ale sociální demokraty zastupuje ministr obrany Boris Pistorius, který otevřeně varuje před tím, že Rusko může chystat další agresivní krok přímo vůči státům NATO. A že větší investice do obrany jsou momentálně nezbytné a nevyhnutelné.