Počet obětí po pádu střechy nočního klubu v Santu Domingu stoupl na 184. Dalších 500 lidí je zraněných

Záchranné týmy na místě zříceného nočního klubu Jet Set v Santo Domingu v Dominikánské republice, 9. dubna 2025 | Foto: Erika Santelices | Zdroj: Reuters



Počet obětí neštěstí v nočním klubu v hlavním městě Dominikánské republiky, kde se v noci na úterý zřítila střecha, vzrostl na nejméně 184. Oznámil to to ve čtvrtek šéf záchranářů podle agentury AFP. Je to o 60 mrtvých více než předchozí bilance.