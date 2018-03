noční klub

22. 11. 2016 |Dominika Píhová |Hudba

Po několika měsících, kdy se zdálo, že jedna z nejznámějších britských ikon nočních klubů skončí, je všechno jinak. Londýnský Fabric je na cestě ke svému znovuotevření, odebranou licenci totiž získá po dohodě s radou městské části Islington na severu Londýna zpět. Má to ale svou cenu – otevřít může pouze za dodržení přísných podmínek. Do klubu budou moci nově třeba pouze lidé starší 19 let a u vchodu bude na návštěvníky čekat scanner občanských průkazů.