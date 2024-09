Někdejší slovenská prezidentka Zuzana Čaputová stráví semestr na prestižní Stanfordově univerzitě ve Spojených státech, kde bude přednášet o svých politických zkušenostech. Čaputová, která byla první ženou v prezidentské funkci na Slovensku, to řekla v rozhovoru s deníkem Sme. Současnou politickou situaci v zemi nepovažuje za jednoduchou, obzvláště upozornila na to, že se politické napětí přenáší na celou společnost. Bratislava 20:53 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská exprezidentka Čaputová bude přednášet na Stanfordově univerzitě (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Záměrem univerzity je, aby se studenti mohli učit od lidí s politickou zkušeností, aby pochopili výzvy, kterým čelí, když hledají řešení,“ řekla dále pro deník Sme. „Moje krátká akademická přestávka může pomoci i tomu, abych lépe porozuměla vlastní pětileté zkušenosti,“ dodala o prezidentském úřadu, který v červnu po pěti letech předala Peteru Pellegrinimu.

Povzbudivé signály i nevyužité příležitosti. Zuzana Čaputová přednesla poslední prezidentský projev Číst článek

Čaputová dále řekla, že chce být nadále pro Slovensko přínosná. Zajímají ji především oblasti ochrany klimatu, pomoc znevýhodněným lidem či ženská práva.

V rozhovoru se bývalá prezidentka vyjádřila i k atentátu na premiér Roberta Fica. Prohlásila, že si myslela, že letošní postřelení Fica a teroristický útok u bratislavského podniku zaměřený na komunitu LGBT+ v roce 2022 lidmi v dobrém smyslu slova otřese. „Evidentně na to není dostatečná vůle,“ dodala.

Poznamenala, že i když situace v zemi není snadná, tak se ji jako velká patriotka snaží vidět optimisticky. „Jak se lidově říká, vidět poloplný pohár a ne poloprázdný,“ řekla.

Čaputová se rozhodla neusilovat o druhý prezidentský mandát, v letošních volbách proto nekandidovala. „Velmi častá reakce lidí je, že nám chybíte, ale chápeme vás. Jsem za to vděčná. Opravdu to souviselo s kapacitou, že když člověk chce naplnit takovou zodpovědnou funkci v plném nasazení, protože jinak by to nedávalo smysl, tak musí odhadnout své síly,“ dodala ke svému rozhodnutí.