Slovenská vláda nebyla funkční, roli sehrály i Matovičovy ‚atomovky‘, vysvětluje politolog

Slovensko povede pět měsíců do předčasných voleb vláda odborníků. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že ji jmenuje po 14. květnu a v jejím čele bude dosavadní viceguvernér slovenské centrální banky Ľudovít Ódor. „Vládu dostaly pod tlak i faktory jako inflace, energetická krize a válka na Ukrajině," vysvětluje Radiožurnálu pád vlády politolog a prezident slovenského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Rozhovor Praha 16:14 8. května 2023

Proč prezidentka Čaputová nepřijala žádný z návrhů premiéra Hegera, které jí předložil jako možná řešení situace, a rozhodla se pro úřednickou vládu?

Protože se ukázalo, že vláda Eduarda Hegera nevyužila několika různých šancí, aby vydržela minimálně do konce volebního období ohraničeného předčasnými volbami. Taková možnost poprvé byla, když tato vláda ztratila většinu v parlamentu a odešla SaS. To byla jedna šance.

Potom této vládě byla vyslovena nedůvěra a začali z ní odcházet členové vlády, ministři. Prezidentka Čaputová byla hned od začátku pod tlakem, aby jmenovala úřednickou vládu, ale vydefinovala situaci tak, že pokud je vláda funkční a neselhává, je nejlepší řešení ji zachovat.

Ukázalo se, že tato vláda funkční nebyla a po odchodu čtyř ministrů se Čaputová jednoduše rozhodla, že je čas na jmenování úřednické vlády. Bude to první úřednická vláda v dějinách moderního Slovenska.

V jejím čele má být Ľudovít Ódor, viceguvernér slovenské centrální banky. Jak známá to je postava na slovenské politické scéně?

Mezi obyvateli není tak známý, ale je poměrně známý v politických a podnikatelských kruzích. Jde o velmi úspěšného ekonoma a finančního manažera, který pracoval v různých pozicích i ve státní správě. Byl členem institutu pro finanční politiku, členem rady pro rozpočtovou zodpovědnost a od roku 2018 je viceguvernérem národní banky.

Ódor je známý i jako publicista, popularizátor ekonomické vědy a autor vícera studií. Asi před půl rokem už začaly pronikat informace, že pokud by na Slovensku byla jmenována úřednická vláda, je nejpravděpodobnějším kandidátem právě on.

Je to člověk s protrhovým nastavením, proevropský demokrat a za dobrý krok považuji i to, že pochází z Komárna – tedy z prostředí, kde je smíšené obyvatelstvo. Sám je maďarské národnosti. Potvrzuje to, že Slovensko je dnes připraveno na to, aby i zástupci národnostních menšin vykonávali tak významné funkce.

Vláda pod tlakem

Od posledních parlamentních voleb v roce 2022 bude mít Slovensko už třetí vládu. Co podle vás způsobilo, že se Slovensko ocitlo v období tak velké politické nestability?

Myslím si, že tu byly určité strukturální předpoklady, tedy to, co ovlivňuje společensko-politický vývoj, a také nečekané předpoklady, například nešťastná pandemie. Potom přišly ekonomické problémy, inflace, energetická krize a samozřejmě válka na Ukrajině – to vše vládu dostalo pod silný tlak.

U většiny zaúčinkoval faktor, který souvisel s osobnostními charakteristikami zástupců stran vládní koalice, zejména prvního premiéra po roce 2020, Igora Matoviče, který svými návrhy vyvolával velké konflikty. Tyto konflikty přicházely tak, že se do rozporů s koaličními partnery dostával i on a jeho strana, což vládní koalici rozeštvávalo.

Ukázalo se, že ani po jeho odchodu z premiérské pozice na pozici ministra financí se situace až tolik nezjednodušila. Do řešení problémů totiž znovu vstupoval svými takzvanými „atomovkami“, po kterých se napětí ve vládní koalici vždy zvýšilo.

Bohužel, středopravé strany v tomto volebním období nepřesvědčily o své schopnosti řešit společenské problémy. Momentálně jsme před předčasnými volbami a existují i takové scénáře, které se Slovenskem počítají jako se zemí, která bude pod vedení populistických nacionalistických sil.

