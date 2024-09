‚Slyšeli jsme hukot, stihli jsme utéct jen do patra.‘ Polský Lądek-Zdrój čeká po povodních obnova na roky

Polský Lądek-Zdrój nedaleko českých hranic zasáhla povodeň po protržení přehrady na řece Morávce. „Byl to mžik,“ popsal příval vody jeden z místních, který měl čas jen na to, aby s ostatními obyvateli domu nábřeží utekl do druhého patra. Oprava historického centra, obytných částí i okolí města, které si většina Poláků spojovala s lázeňskými procedurami nebo horským festivalem, bude trvat roky. Povodně tvář města Lądek-Zdrój změnily natrvalo. Od stálého zpravodaje Lądek-Zdrój 15:09 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyplavené rezidenční budovy ve městě Lądek-Zdrój. Situace připomíná povodně roku 1997 | Foto: Sergei Gapon | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

„Všechno je to na odpis, garáž i auto. Teď jsem se ještě snažil odmontovat kasu, ale ani tu nezachráním, ve všem je voda,“ vypráví pan Jurek. Do minulého víkendu pracoval ve městě jako taxikář. Jezdil se starším mercedesem, který parkoval v garáži v centru. Ta má teď na sobě velký oranžový nápis Zákaz vstupu. Stála totiž v cestě povodňové vlně způsobené protržením přehrady na řece Morávce.

„Byl to mžik, se ženou jsme byli doma a najednou jsme slyšeli hukot, šum, voda se valila, už jsme neměli kam utéct. Byl to hrozný proud. Tak jsme všichni v domě utekli do druhého patra a jen koukali, jak voda stoupá. Byla pořád výš a výš a já si říkal - ještě kousek a odnese nás to. Ale zastavila se pod prvním patrem a začala opadat, to jsme sešli dolů,“ popisuje Jurek.

Poničené historické centrum jihopolského města | Foto: Maciej Kulczynski | Zdroj: ČTK / PAP

Muž žije s manželkou v historickém domě na nábřeží na dohled od garáže. Když voda opadla, evakuovali se s pomocí záchranářů k dceři do Vratislavi, teď už jsou dva dny zpátky. Co měli ve sklepě, už nemají, do bytu se jim ale voda nedostala.

„Měli jsme štěstí, ale nevíme v jakém stavu je celá budova, od domu k domu chodí statik, tak uvidíme, jestli ten náš nepopraskal z druhé strany,“ dodává Jurek.

Jeho dům s číslem 32 je však podle statika v pořádku. Nápis Zákaz vstupu se ale objevuje v domě s číslem 34, ten půjde k zemi.

Jurkův soused Zikmund popisuje, že ani on na tom není „tak špatně“, má nějaké jídlo i suché oblečení. Nejde mu však topení. Veškeré inženýrské sítě - plyn, elektřina, pitná voda i optické kabely – jsou ve městě zničené a většina obyvatel je odkázaná na pomoc hasičů, dobrovolníků a vojáků.

„Nevím, co budeme dělat. Blíží se zima, v noci je osm stupňů, bude mráz a bojím se, že všechno popraská, počasí ještě udělá svoje,“ obává se Zikmund, který bydlí v domě č. 32 ve druhém patře.

Polsko může na obnovu povodněmi postižených míst čerpat miliardy eur z unijních fondů i miliardy zlotých z vlastních rozpočtových rezerv. Obnova města Lądek-Zdrój, jeho centra, nábřeží i širšího okolí bude ale trvat roky. Po nich už to bude jiný Lądek-Zdrój než po povodních 2024.