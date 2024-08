Soud v Zimbabwe osvobodil Čecha podezřelého z šíření lži. Původně mu mělo hrozit až dvacet let vězení

Zimbabwský soud v pátek vynesl osvobozující verdikt v případu českého občana, jenž byl tento měsíc zadržen pro podezření z šíření lží. Oznámil to český konzul Michal Novák, který soudní jednání sledoval na místě. Muž bude podle českého ministerstva zahraničí z vazby převezen do zimbabwské metropole, odkud v sobotu večer odletí do Česka.

Masvingo (Zimbabwe) 21:29 23. srpna 2024