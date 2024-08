Čecha zadrženého v Zimbabwe propustil soud z vazby. ‚Je to úspěch české diplomacie,‘ říká afrikanistka

V případu Čecha zadrženého v Zimbabwe nastal zvrat. Turistu zatkli před třemi týdny kvůli videu, kde komentoval ekonomickou situaci a poukazoval na vážnou krizi s dodávkami vody a elektřiny. Za šíření lží a podněcování nepokojů mu hrozilo 20 let vězení, po zásahu zastupitelského úřadu byl ale Čech propuštěn na kauci a hrozí mu už jen pokuta. „Je to úspěch zejména české diplomacie,“ hodnotí v rozhovoru pro Radiožurnál afrikanistka Linda Piknerová. Harare/Praha 21:49 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve středu soud propustil českého turistu z vazby na kauci 500 dolarů a pod podmínkou, že odevzdá pas a neopustí zemi do soudního projednání případu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Je to zásadní posun v celé kauze?

Určitě. Ta původní sazba byla až 20 let, což je srovnatelné s vraždou nebo nějakým podobným zásadním trestným činem. Takže to, že se vše podařilo vyřešit prostřednictvím kauce ve výši 500 dolarů a nějaké následné pokuty, je jednoznačně úspěch. Řekla bych, že je to úspěch zejména české diplomacie a zastupitelského úřadu v Lusace.

Dá se takto na dálku odhadovat, proč soud upustil od původního bodu obvinění ze šíření nepravdivých informací?

Řekla bych, že těch důvodů je celá řada. Jednak to, co jsem již zmínila, a to velmi aktivní přístup českého zastupitelského úřadu. Navzdory tomu, že je početně dost omezený, tak je velmi aktivní a všichni lidé, kteří na něm působí, tak jak je znám, toto považují za svoji prioritu.

Ten další důvod bych spatřovala v tom, že pominuly důvody, proč byl turista pravděpodobně zatčen. Minulý týden v Harare proběhlo velké zasedání mezinárodní organizace Jihoafrické rozvojové společenství. To byla poměrně významně sledovaná událost vnitrostátními zimbabwskými úřady, které dělaly vše pro to, aby se jim organizace akce nevymkla z rukou. Tím, že tento summit proběhl, ty akutní důvody, proč českého občana držet ve vazbě, pominuly.

Jaká je skutečná ekonomická situace Zimbabwe?

Je poměrně špatná, a to už dlouhodobě. Někdy od začátku nového tisíciletí se ekonomika Zimbabwe stále více a více propadá. A své aktivity režim míří směrem k domnělým nepřátelům, ať už jsou to západní média, turisté, nebo zkrátka kdokoli, kdo by jakýmkoli způsobem kritizoval režim. Je to vlastně něco, co bezprostředně s jejich ekonomickou situací souvisí. Ten režim se otřásá v základech, snaží si udržet svou pozici a jakákoli kritika z vnějšku je nežádoucí.

Jak výrazně kauza figuruje v zimbabwských médiích?

Figuruje, objevuje se, ale zase to není něco, co by média sledovala jako svůj primární zájem. Oni se zaměřují zejména na to, co se děje v rámci jejich regionu, potažmo jejich politické scény. Musíme zároveň brát v potaz, že ta média nejsou úplně svobodná. Takže událost tam pronikla, rezonuje, ale není to něco úplně zásadního, čím by média žila.