Spojené státy pošlou na Blízký východ několik tisíc vojáků. Důvodem je posílení bezpečnosti Izraele

Oznámení Pentagonu přichází na pozadí intenzivních izraelských vzdušných úderů v Libanonu, při nichž byl koncem minulého týdne zabit šéf Íránem podporovaného militantního libanonského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh a po zprávách, že izraelské síly již provádějí omezené operace proti Hizballáhu v jiholibanonském pohraničí.

Podle televize CNN nynější operace v pohraničí naznačují, že si Izrael připravuje půdu pro rozsáhlou pozemní operaci. Izraelská vláda podle CNN ale zatím zřejmě neučinila konečné rozhodnutí o zahájení pozemní operace v Libanonu.

V celé oblasti Blízkého východu mají USA rozmístěno odhadem 40 000 vojáků. Podle AP by s posilami toto číslo mohlo vzrůst na 43 000.

Mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová řekla novinářům v pondělí, že navýšení přítomnosti amerických sil na Blízkém východě zahrnuje vyslání několika letek stíhacích letounů. Původně mělo jít o běžné střídání, avšak nově budou letky na místě posíleny. Singhová zároveň podotkla, že stíhací letouny nebudou asistovat v evakuacích a že na místě budou, aby chránily americké síly.

V neděli ministr obrany Lloyd Austin rovněž oznámil, že dočasně prodlužuje působení úderné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln a jejích přidružených letek v regionu. Druhá letadlová loď, USS Harry S. Truman, minulý týden vyplula z Virginie a je na cestě do Evropy. Zamíří do Středozemního moře a opět zajistí přítomnost dvou amerických letadlových lodí v regionu. Podle AP však tato loď do cílové destinace dopluje nejdříve za týden.

Americký prezident Joe Biden v pondělí uvedl, že zpráv o tom, že Izrael po téměř ročních bojích s Hizballáhem plánuje omezený pozemní vpád do Libanonu, si je „vědom možná více, než si myslíte“. Zároveň prezident vyzval k okamžitému příměří.