Strávím zbytek svých dnů ve vězení a zemřu tady, napsal si Navalnyj ve vězení do deníku už v roce 2022

„Nebude se s kým rozloučit. Všechny narozeniny se budou slavit beze mě. Nikdy neuvidím svá vnoučata. Nebudu součástí rodinné historie. Nebudu na žádné fotce," napsal Alexej Navalnyj v ruském vězení do deníku v březnu 2022. O měsíc starší je zápis: „Strávím zbytek svých dnů ve vězení a zemřu tady." Ukazují to úryvky z jeho pamětí, které vyjdou v angličtině pod názvem Patriot: a Memoir (Patriot: Paměti) 22. října. Moskva 18:03 12. října 2024

Úryvky v pátek a v sobotu zveřejnil časopis The New Yorker a list The Times. vyplývá z nich že ruský opozičník Alexej Navalnyj, který zemřel letos v únoru ve vězení, přemítal o smrti, každodenním životě, o rodině, ale také o politice a válce na Ukrajině.

Oficiální verze smrti Navalného zřejmě není pravdivá, vyplývá z investigace serveru The Insider Číst článek

Navalného, známého kritika Kremlu, ruské úřady zadržely v lednu 2021, kdy se do vlasti vrátil po vážné otravě. Když letos 16. února zemřel ve věku 47 let, v trestanecké kolonii na Sibiři si odpykával mimo jiné 19letý trest za extremismus. Podle úřadů zemřel poté, co se mu udělalo náhle zle po návratu z procházky.

Navalného okolí i někteří světoví státníci tvrdí, že za úmrtím opozičníka stojí - ať přímo či nepřímo - režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml popřel, že se na smrti Navalného podílel stát. Americké tajné služby podle dubnové zprávy listu The Wall Street Journal dospěly k závěru, že Putin pravděpodobně přímo nenařídil Navalného zabít.

„Jediné, čeho bychom se měli bát, je nechat naši vlast napospas drancování bandy lhářů, zlodějů a pokrytců,“ napsal do deníku opozičník 17. ledna 2022. V úryvcích také popisuje typický den v trestanecké kolonii: budíček v 6.00, snídaně v 6.20 a nástup do práce v 6.40.

„V práci sedíte sedm hodin u šicího stroje na stoličce nižší než je výška kolen,“ napsal. „Po práci ještě několik hodin sedíte na dřevěné lavici pod portrétem Putina,“ doplnil. V deníku píše také o své hladovce z dubna 2021, kvůli které každý den zhubl o jeden kilogram, či jak se ve stejnou dobu „poprvé cítí emocionálně i morálně na dně.“

Navzdory samotě ale zápisky podle agentury AFP prosvítá i Navalného humor - v jedné pasáži například píše, že deník může rodina po jeho smrti zpeněžit, přičemž její tragické okolnosti pomohou „knihu prodat.“ „Autora knihy zavraždil nechvalně známý prezident. Co víc by si mohlo marketingové oddělení přát?“ vtipkuje.

V posledním záznamu z ledna 2024 se Navalnyj svěřil, že se jeho spoluvězni i někteří dozorci diví, proč se vracel do Ruska. „Nechci opustit svou zemi ani ji zradit. Jestli vaše přesvědčení za něco stojí, musíte být připraveni ho bránit a v případě potřeby přinést oběti,“ napsal.