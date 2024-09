Oficiální verze smrti Navalného asi rozhodně není pravdivá, vyplývá z investigace serveru The Insider

Pracovník trestanecké kolonie Polární vlk ve zprávě o smrti ruského opozičního politika Alexeje Navalného napsal, že „odsouzený Navalnyj upadl na podlahu, stěžoval si na prudkou bolest břicha a začal zvracet.“ V oficiální verzi ovšem nic takového není. Podle ruských investigativních novinářů to ukazuje na to, že opozičního lídra mohli ve vězení otrávit. Rozhovor Praha 20:38 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodně nemůžeme říct, že byl Navalnyj určitě otráven | Zdroj: Profimedia

Server The Insider získal podle šéfredaktora Romana Dobrochotova soubor několika, nejspíše tisíců souborů. Je tam e-mailová komunikace, jsou tam wordové dokumenty, excelové tabulky a další.

Ještě nějakou část zpracovávají, protože oni se to snaží všechno potvrdit ještě z jiných zdrojů. Ale nejdůležitější z pohledu šéfredaktora je právě tato zpráva, kterou oni vypracovávali pro Kreml, která potom také byla předána pozůstalým, tedy manželce Navalného. Tam je vidět, jak to bylo několikrát, asi třikrát nebo čtyřikrát změněno a zmizeli veškeré věci, které by nějakým způsobem zpochybňovali oficiální verzi.

Samozřejmě to není průkazné. To není věc, která se dá nějakým způsobem dokázat. Už proto, že třeba tam jsou materiály o tom, že zvratky byly poslány do laboratoře. V dokumentu je napsáno, že ano, jsou poslané, momentálně čekáme na výsledky, ale už tam nikdy ty výsledky nebyly dodány.

Takže my rozhodně nemůžeme říct, že byl určitě otráven. Co můžeme s velikou dávkou pravděpodobnosti říct je, že oficiální verze, tedy že došlo k nějaké srdeční příhodě, tak že ta asi rozhodně není pravdivá, protože v takovém případě člověka nebolí břicho.

Důvod k likvidaci Navalného

Dá se zamyslet nad tím, proč by Kreml potřeboval Navalného zlikvidovat, vždyť z vězení za polárním kruhem nemohl jeho moc zásadně ohrožovat. Tím spíš, že to byl takový odstrašující případ pro všechny ostatní, kteří by mohli strávit dalších prostě 20 let někde za polárním kruhem. Nicméně teďka se ukazuje, že jednak pro velkou část jeho příznivců v Rusku byl Alexej Navalnyj symbolickou figurou a byl takovým symbolem naděje, že to jednou půjde.

A hlavně jsme zjistili, že o Alexeji Navalném se jednalo pro případnou výměnu ruských špiónů, která proběhla letos v létě. A byl to ten hlavní důvod, proč nakonec Německo souhlasilo s vydáním Vadima Krasikova, nájemného vraha. A můžeme samozřejmě potom jenom spekulovat, zda to, že dva dny poté, co německý kancléř souhlasil s výměnou, ale řekl, že by ho chtěl vyměnit za Navalného, tak Alexej Navalnyj byl po smrti. Takže opět, nemůžeme nic dokázat, ale je to přinejmenším zajímavé.