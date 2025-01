Střední třída chce změnu. Nejen v USA má pocit, že už nemůže dosáhnout amerického snu, míní Fischer

Americké společnosti Amazon, McDonalds, Wallmart, Ford a nově i Meta opouštějí iniciativy na podporu diverzity, rovnosti a inkluze. „S nástupem Donalda Trumpa sledujeme začátek nové éry i v podnikání,“ říká filozof a publicista Petr Fischer v pořadu Osobnost Plus. Podle něj už střední třída nevěří, že je možné docílit amerického snu. Společnost se rozklížila. „Čím dál více prostoru dostávají lidé, kteří chtějí zatřást se současným světem,“ soudí. Osobnost Plus Washington 23:23 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Se znovuzvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem končí podle Fischera období jedné éry a začíná jiná. Ve Spojených státech se mění politická reprezentace a s ní i podnikatelský sektor, jak ukazuje opouštění iniciativy na podporu inkluze. Tyto programy už nebude Trumpova vláda vyžadovat, firmy je ale mohou podporovat dobrovolně.

„Postupný vývoj boje za občanská práva od 60. let, kdy jsme sledovali o vyrovnání zejména černošské menšiny, se přelil do vyrovnávání všech možných menšin. Až se z toho postupně stala moc silná agenda na to, aby to tolerovali podnikatelé,“ soudí publicista.

Návrat Trumpa do Bílého domu doprovází také rozhodnutí majitelů největších sociálních sítí. Elon Musk se pohybuje v Trumpově blízkém okolí, Mark Zuckeberg jako majitel sítí Instagram a Facebook oznámil, že na nich skončí ověřování faktů.

„Viděl bych za tím peníze. Zuckerberg reagoval na to, že se Donald Trump spojil s Elonem Muskem a Trump slibuje uvolnění v tomto sektoru. Takže Zuckerberg si chtěl otevřít dveře k novým možnostem podnikání,“ usuzuje publicista.

Podle Fischera se ideologicky Facebook nemění, stále tvrdí, že zastává stejné hodnoty, chce se pouze vymanit z těchto inkluzivních programů.

Publicista ale dodává, že se zrušením inkluzivních iniciativ nesouhlasí všichni miliardáři. Amerika sice podle něj změnu potřebuje. Sám ale doufá, že se takzvaně s vaničkou nevylije i dítě, protože inkluze menšinám ve Spojených státech pomáhá se začlenit a varuje před možnou diskriminací.

Konec amerického snu

Podle Fischera se americká, a nejen ta, společnost rozkližuje především proto, že střední třída ztratila pocit, že pilnou prací může dosáhnout amerického snu. Bohatá vrstva se příliš odtrhla.

„Chtěl bych připomenout zásadní knihu filozofa Michaela Sandela Tyranie zásluh: Kam se podělo obecné dobro. Sandel ukazuje frustraci lidí, kteří mají pocit, že když někdo má peníze, tak se dostane přes ně. A že se ani jejich vlastní děti nebudou mít lépe než oni sami,“ poukazuje publicista.

Jednoduchý kariérní žebříček už v USA ani nikde jinde nefunguje, míní. Budování amerického snu se sociální jistotou tak patří spíše k 50. a 60. letům minulého století. Současný svět je daleko rizikovější.

„Padla důvěra v kapitalistickou demokracii, a proto dostávají čím dál více prostoru lidé, kteří říkají: Musíme se současným světem zatřást a znova zavedeme Ameriku, jaká byla,“ dodává Fischer.

Jakou má naději Alternativa pro Německo na vytvoření vlády? A nakolik se tyto šance změnily poté, co stranu podpořil Elon Musk? Jakou má majitel sítě X skutečně moc? Poslechněte si celou Osobnost Plus.