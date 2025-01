Trump začíná s drastickým zeštíhlením federálních úřadů. Zaměstnancům nabízí vysoké odstupné

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nabídla civilním federálním pracovníkům několikaměsíční odstupné, pokud sami odejdou ze zaměstnání. Informovaly o tom v noci na středu agentury Reuters, AP a AFP, které se odvolávají na e-mail rozeslaný zaměstnancům. Podle agentur jde o součást plánů na drastické zeštíhlení federálních úřadů. Washington 8:17 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Ti, kteří dobrovolně opustí svá místa, dostanou podle e-mailu peníze odpovídající zhruba osmi měsíčním platům, píše AP. Podmínkou však je, že se pracovníci musí rozhodnout do 6. února, tedy do příštího týdne. Podle Reuters se nabídka týká téměř všech civilních federálních pracovníků s výjimkou těch, jejichž práce souvisí s imigrací, národní bezpečností a poštou.

Federální vláda zaměstnává více než tři miliony lidí, píše AP. Podle Reuters ve federální správě pracuje asi 2,3 milionu civilních zaměstnanců, s výjimkou poštovní služby. Bezprecedentní nabídka podle Reuters dala zaměstnancům pokyn, aby v případě zájmu odpověděli na e-mail z pracovního účtu a napsali do odpovědi „odcházím“. V e-mailu dále stojí, že nová administrativa očekává „efektivnější a flexibilnější pracovní sílu“.

Zatímco armáda a některé agentury pravděpodobně zvýší počet svých zaměstnanců, většina úřadů bude zřejmě zredukována prostřednictvím restrukturalizace a propouštění, uvedl dále e-mail a varoval, že federálním zaměstnancům nelze zaručit jejich práci.

Pokud by i jen zlomek pracovníků přijal nabídku, mohlo by to znamenat otřesy v ekonomice a problémy v celé společnosti, jelikož by to mohlo mít vliv na poskytování federálních služeb v celé zemi, napsala agentura AP, podle níž je vláda zhruba 15. největším zaměstnavatelem v zemi.

Agentura AFP poznamenala, že e-mail připomíná podobnou zprávu, kterou dostali zaměstnanci nynější sítě X (kdysi Twitter), když tuto platformu v roce 2022 převzal miliardář Elon Musk, jenž je blízkým spojencem staronového prezidenta Trumpa, který se vrátil do Bílého domu 20. ledna. Musk nyní vede nový úřad pro efektivitu státní správy (DOGE). Zmíněný e-mail se před lety tázal pracovníků nynější sítě X, zda chtějí ve firmě zůstat.