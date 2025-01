S Donaldem Trumpem si musíme umět představit i nepředstavitelné, říká bývalý vyslanec v Kanadě

Jak vypadá současná politická a ekonomická situace v Kanadě po rezignaci tamního premiéra? A jak chápat plány Donalda Trumpa ohledně Grónska, Panamského průplavu a Kanady? V pořadu Jak to vidí... Českého rozhlasu Plus odpovídá na otázky Zity Senkové Bořek Lizec. Jak to vidí... Ottawa 20:00 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Host pořadu Jak to vidí... Bořek Lizec | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Z geopolitického a strategického hlediska jisté pochopení pro úvahy Donalda Trumpa mám. Grónsko je potřeba chránit před stále aktivnější Čínou a Ruskem v oblasti Arktidy,“ přemýšlí Lizec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: expert Vysoké školy CEVRO a bývalý velvyslanec v Kanadě, Bořek Lizec. Moderuje Zita Senková

„Také chápu, že přikládá velký význam Panamskému průplavu, 40 procent lodního nákladu se přepravuje do USA i z USA právě tímto místem, navíc Američané ten původní historický průplav vybudovali, a to s obrovskými finančními a lidskými náklady.“

Rétorika impéria

„Mé pochopení pro Donalda Trumpa končí v okamžiku, kdy hovoří o tom, jak s těmito situacemi naložit,“ zdůrazňuje expert.

„Nevyloučil použití ekonomického tlaku, ale dokonce hovoří o vojenských silách. To už připomíná rétoriku impérií, jako je Rusko nebo Čína, které používají tuto argumentaci vůči Ukrajině nebo Tchaj-wanu.“

„Názor amerického prezidenta a jeho slova mají svou váhu a já se obávám, aby nebyla návodnou inspirací právě pro země, jako je Rusko nebo Čína,“ dodává.

Grónsko pod ochranou USA?

Podle listu The Financial Times prezident Trump telefonicky pohrozil dánské premiérce Mette Frederiksen vysokými cly v případě, že by mu království odmítlo Grónsko prodat. Ostrov označuje za nezbytný pro americké zájmy a nevyloučil ani jeho získání vojenskými silami.

Dánsko panikaří. Po telefonátu s premiérkou začalo brát Trumpovy výhrůžky o zabrání Grónska vážně Číst článek

„Myslím si, že tento scénář nenastane,“ přemýšlí host pořadu Jak to vidí… „Případná americká expanze by znamenala obrovskou změnu politiky.“

„Vždycky jsme vnímali Ameriku jako sílu dobra. Tento krok je pro mě něco nepředstavitelného, ale u Donalda Trumpa si musíme umět představit vše,“ dodává.

„Otázky obrany severní části Kanady a Grónska se dají zajistit v rámci Severoatlantické aliance. Nemusíme uvažovat o tom, kdo bude bránit Grónsko lépe, měli bychom uvažovat o tom, jak ho ubránit společně.“

Vyšší cla

Bořek Lizec v rozhovoru dále zmiňuje, že by si nepřál obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Evropou. „My jako Češi máme jasnou historickou zkušenost s tím, co to znamená, když USA v Evropě nejsou přítomné.“

„Měli bychom být hlasem, který bude v Evropě volat po tom, abychom se dohodli a konflikt nepřipustili. Donald Trump navyšuje své požadavky a zachází někam, kde bude pro Evropu velice těžké ho následovat,“ upozorňuje.

„Cílem vyššího cla už není pouze vyrovnání obchodní bilance. Trump chce docílit přesunu výroby z Evropy do Spojených států, to by znamenalo odliv pracovních míst a potenciální velké sociální dopady. Najít dohodu se mi tedy opravdu zdá čím dál těžší, dodává.