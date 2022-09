Za výroky o bibli dostala zpěvačka v Polsku pokutu. Soud ve Štrasburku rozhodl, že neoprávněně

Případ se táhne od roku 2009, kdy Doda v rozhovoru s listem Dziennik mluvila o svém vztahu k náboženství. Řekla, že hodnoty, které bible zprostředkuje, svůj význam mají, ale jinak věci, které tam jsou popsané, nemají nic společného s vědeckým pohled na svět. Uvedla proto, že „spíše věří na dinosaury než na bibli, protože se těžko dá věřit něčemu, co napsal někdo nalitý vínem a kouřící jakousi trávu“.

Kvůli tomuto výroku podal na Dodu žalobu předseda Celopolského výboru na obranu před sektami Ryszard Nowak a někdejší senátor za národně-konzervativní stranu Právo a spravedlnost Stanislaw Kogut.

V roce 2012 zpěvačku soud ve Varšavě odsoudil k pokutě ve výši 5000 zlotých (necelých 26 000 korun), protože se podle něho bibli cíleně vysmívala a svými výroky chtěla šokovat. Doda se obrátila na polský ústavní soud s tím, že článek trestního zákoníku týkající se urážky náboženského cítění nepřiměřeným způsobem omezuje její právo na svobodu projevu. Ústavní soud její žalobu v roce 2015 zamítl. Uvedl, že je přípustné veřejně kritizovat nějaké náboženské společenství, pokud ovšem tato kritika není urážlivá.

Rabczewská se na Evropský soud pro lidská práva obrátila ještě před rozsudkem polského ústavního soudu. V odůvodnění k rozsudku štrasburský tribunál mimo jiné poukázal na výzvy různých mezinárodních organizací, aby soudy rozlišovaly mezi nenávistnými projevy a podněcování k násilí v kontextu náboženství a urážkou náboženského cítění.

Trestat někoho za urážku náboženství znamená nadměrný zásah do jeho svobody projevu, uvedl soud. Dodiny výroky o bibli podle něho nebyly takové, že by mohly podněcovat k náboženské netoleranci nebo by porušovaly zásadu tolerance, která je jedním ze základů demokratické společnosti. Nařídil, aby Polsko zaplatilo zpěvačce 10 000 eur (skoro 245 000 korun).