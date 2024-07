Zákaz lidí s dvojím občanstvím na strategických postech. Program krajní pravice ve Francii čelí kritice

Pro jedny jsou důkazem národního bohatství a různorodosti, pro druhé představují bezpečnostní riziko. Francouzští nacionalisté čelí kritice za vyjádření svých politiků na adresu obyvatel s dvojím občanstvím. Lídr Národního sdružení Jordan Bardella i trojnásobná prezidentská kandidátka Marine Le Penová v kampani před parlamentními volbami řekli, že chtějí těmto Francouzům zamezit přístup k bezpečnostním a strategickým postům ve státní správě. Paříž 9:31 5. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strana Marine Le Penové si v roce 2014 půjčila miliony eur od rusko-české banky | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Francouzi s dvojí národností takový přístup vnímají jako stigmatizaci. „Poukázat takto přímo prstem na tuto společenskou skupinu, je další rozdělování Francie na lepší a horší Francouze. Vzbuzuje to velkou nevůli a odpor,“ míní Markéta Hodouškouvá, která má francouzsko-české občanství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Francouzští nacionalisté čelí před druhým kolem předčasných voleb kritice kvůli vyjádření na adresu Francouzů s dvojí národností. Proč jim Lepenovci chtějí zakázat přístup do strategických pozic?

Ve Francii žije 23 let a každoročně v Paříži pořádá festival českého filmu Czech-in. Francouzští nacionalisté ve svém volebním programu navrhují ponechat klíčové posty například v obraně, bezpečnosti nebo zpravodajství pouze lidem francouzského občanství, nikoli Francouzům s dvojí národností.

„Ve skutečnosti jde o hrstku pracovních pozic. Když s některými zeměmi řešíte geopolitické problémy, tak zavádíte preventivní opatření. Byli byste například ochotní podstupovat riziko, že jadernou elektrárnu povede člověk s francouzsko-ruským občanstvím?“ Popsala v rádiu RTL trojnásobná prezidentská kandidátka Marine Le Penová. V dalších rozhovorech upřesňovala, že by se zákaz týkal zhruba 30 profesí.

Spojení s Ruskem

Olga Prokopieva je mluvčí Asociace Rusko-Svobody (Russie-Libertés), která bojuje za práva ruských disidentů. Zmínky o obyvatelích francouzsko-ruské národnosti považuje za absurdní.

„Národní sdružení je přece stranou, která byla kdysi financovaná Putinem. Ukázalo se dokonce, že mají lidi francouzsko-ruské národnosti v týmu. Podle mě to byla z jejich strany snaha se distancovat od obvinění, která je označují za pro kremelské agenty ve Francii,“ tvrdí Prokopieva.

Strana Marine Le Penové si v roce 2014 půjčila miliony eur od rusko-české banky. Tyto peníze loni splatila. I přes to jsou podle Olgy Lepenovci ruskému režimu zavázaní, což odmítají.

„I když Národní sdružení už Putinovi nedluží peníze, tak mu je stejně vnitřně zavázané za veškerou podporu, kterou jim Putin, byť třeba nepřímo, poskytuje. Ať už třeba podporou jejich myšlenek a postojů na sociálních sítích nebo obecně veškerou prací, která zůstává ve stínu,“ dodává Prokopieva.

Francouzi dvojí národnosti upozorňují na to, že lidé ve strategických profesích procházejí pravidelnými bezpečnostními prověrkami, a to bez ohledu na svůj původ.

„Žijí tu tři až čtyři miliony lidí s dvojí národností. Krajní pravice a Národní sdružení už roky mluví jen o cizincích. Už dříve chtěli zakázat možnost mít dvojí národnost. Pak sice ustoupili, ale jak je vidět, tak ne tak úplně,“ vysvětluje francouzsko-syrský epidemiolog Mahmoud Zureik.

„Stigmatizují část lidí s dvojí národností, ty, kteří zastávají strategické státní posty. Přitom není jasné, co přesně to znamená. Může se to týkat jednotek lidí, ale stejně tak i desítek nebo stovek tisíc obyvatel,“ uzavírá Zureik.

I kdyby Lepenovci zákaz v parlamentu prosadili, tak by ho mohla zrušit ústavní Rada na základě porušení principu rovnosti.