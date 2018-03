běžecké tratě

28. 1. 2013 |Ondřej Vaňura |Regiony

V noci na dnešek se do sídla Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí vloupali čtyři muži. Jak se do budovy dostali, zatím nikdo neví. Nic nezničili ani neukradli. Na zdi jen nalepili piktogramy upozorňující na šlapání do běžeckých stop.