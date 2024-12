Plaga: Ministr Bek je tragický. Babiše chci znovu přesvědčit, že se investice do školství vyplatí

Výkon současného ministra školství Mikuláše Beka (STAN) označuje jeho předchůdce Robert Plaga za tragický. „Důvodů je celá řada. Tím základním je totální přezíravost a neúcta k práci učitelů, ředitelů, lidí na vysokých školách, ale třeba i těch, kteří připravovali revizi obsahu vzdělávání,“ uvádí současný předseda Rady Národního akreditačního úřadu a někdejší ministr za ANO. Praha 19:04 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bek je prý odhodlán změnu rámcových vzdělávacích programů (RVP) provést, podle Plagy už ale dostatečně neřeší samotnou implementaci. „Jestli v něčem před 17 lety selhala výměna osnov za RVP, tak v tom, že učitelé nevěděli, proč to mají dělat a neměli pro to na školách podporu,“ vysvětluje.

Při pohledu do vládního programového prohlášení se podle něj sice může zdát, že vláda má školství jako svou prioritu, konkrétní kroky a data tomu ale neodpovídají. „Veřejnosti je opakovaně deklarováno, že učitelé mají 130 procent průměrné mzdy. Ve skutečnosti je to v prvním pololetí 107 procent,“ upozorňuje.

Prostředky na odměny pro kvalitní učitelé jsou totiž ředitelé nuceni vynakládat na zajištění samotného chodu škol a na platy nepedagogických pracovníků. Ty by od příštího školního roku měly přejít na zřizovatele, Plaga ale zdůrazňuje, že je nutné jim na to také dát peníze.

„Je to motivováno tím, aby vyšel schodek. Rozpočtové určení daní a příjmy jsou napočítány tak, jako by k žádné změně nemělo dojít, zatímco na výdajové straně chybí peníze ministerstvo školství. Navíc se to dělá ve spěchu, takže v reálu to nemůže vyjít a spousta škol bude poškozena,“ tvrdí.

Vějička na voliče?

Plaga nyní jedná s místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem o programu pro oblast školství. Navazovat hodlá na svou Strategii 2030+, k níž se hlásí i současná vláda. Zohlednit chce ovšem také aktuální vývoj, protože v následujících třech letech bude třeba posílit rozpočty vysokých škol s ohledem na demografii a větší počet nastupujících studentů.

„Nejde jen o to vytvořit nové vysokoškoláky, ale zajistit, aby byli kvalitně vzděláváni. Na to se moc nedbalo a to je teď naše téma na Národním akreditačním úřadu,“ uvádí s tím, že ze strany ministerstva musí být tlak nejen na vědecké výsledky škol, ale právě i na kvalitu vzdělávací činnosti a zlepšování pedagogických kompetencí.

Plaga nyní podle svých slov vážně zvažuje, že by za ANO kandidoval v parlamentních volbách a měl tak možnost své vize realizovat. Podle předsedy hnutí Andreje Babiše by také mohl přinést hlasy těch, kteří Babiše nevolí.

„Pevně věřím, že tou prioritou je školství. Během svého působení jsem měl s panem premiérem spoustu sporů, nebylo to lehké, ale ve finále jsem dostal prostor ty změny ve školství realizovat. Věřím, že se dohodneme nejen na programu, ale i na tom, že to nezůstane jen na papíře,“ deklaruje.

Exministr zároveň věří, že Babiše i Havlíčka dokáže přesvědčit o tom, že investice do vzdělávání se vyplatí, i když se začnou projevovat až za jedním až dvěma volebními cykly. „Je to obtížné, ale jednou se to podařilo, tak doufám, že se to podaří i podruhé,“ dodává.

