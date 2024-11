Za vysokými cenami másla je část velkých mlékáren a prodejců, řekl Výborný. Bude chtít kontrolu

Za vysokými cenami másla je část velkých mlékáren a prodejců, kteří chtějí využít situaci před Vánocemi. V pořadu Partie Terezie Tománkové to v neděli řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Zástupci mlékáren i obchodníků se již dříve proti takové kritice ohradili. Místopředseda ANO Karel Havlíček v debatě uvedl, že důvodem vysokých cen jsou mimo jiné drahé energie či daň z přidané hodnoty, která je podle něj vyšší než v jiných zemích. Praha 14:43 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Výborný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Marek Výborný dodal, že nemá nástroje na ovlivnění cen potravin, příslušné kontrolní orgány ale podle něj mohou dohlédnout na férovost. Bude chtít, aby věc prověřily.

„Opakuje se situace, která je tu každý rok, že potravináři a obchodníci využijí nebo zneužijí situace a výrazně navýší své obchodní přirážky,“ uvedl Výborný.

Připomněl, že výkupní ceny mléka stouply jen o několik desítek haléřů, problém podle něj není na straně chovatelů a farmářů. „Je zjevné, že se situací snaží zneužít část mlékařů. To jde ruku v ruce s těmi, co máslo prodávají. Problém je u potravinářů a obchodníků. Budu chtít, aby příslušné kontrolní orgány věc prověřily,“ podotkl.

„Cenu neurčujete, ale není pravda, že byste situaci nebyli schopni ovlivnit,“ reagoval na jeho slova Karel Havlíček. Upozornil v této souvislosti na vysoké ceny energií. Zejména vstupy, tedy krmiva a hnojiva, jsou podle něj kvůli tomu dražší. Mezi další důvody patří daň z přidané hodnoty vyšší, než je v okolních zemích, i obchodní taktika obchodních řetězců, uvedl Havlíček.

Obchodní praktiky

Výborný míní, že obchodní praktiky při prodeji potravin, tedy například různé slevové akce, jsou za hranou toho, co jsou schopni spotřebitelé unést a pochopit.

„Myslím, že bude na místě, aby se tomu začala věnovat Česká obchodní inspekce. S ministrem (Lukášem) Vlčkem (ministr průmyslu a obchodu, STAN) o tom budu hovořit. Protože to, co se ukazuje na trhu, je pro zákazníka naprosto matoucí. Touto zmatečností se někdo na trhu snaží uvést zákazníka do chaosu, na kterém potom vydělá,“ řekl ministr.

„Nesnažte se kreativně ovlivňovat obchodníky, potravináře a zemědělce, protože je stejně neovlivníte. Naštěstí se pohybujeme v tržním prostředí,“ reagoval Havlíček.

Předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček koncem října uvedl, že současné zdražování másla odpovídá rostoucím cenám mléčné suroviny a rostoucí spotřebitelské poptávce. A řekl, že toto zdražování považuje za reálné a opodstatněné.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza tehdy odmítl, že by obchodní řetězce zvýšily u másla své marže.

Zdražení másla

Máslo podle dat Českého statistického úřadu dále zdražuje. V říjnu stálo 275,06 koruny za kilogram, tedy asi 68,8 koruny za běžnou kostku o 250 gramech. Proti září se cena zvýšila o 11,2 procenta, ve srovnání s loňskem o 34,04 procenta.

Letošního maxima dosáhly i ceny mléka, eidamu a vajec. Naopak bílý jogurt, který stál v září nejvíc od začátku roku, meziměsíčně zlevnil o 9,7 procenta na 10,52 koruny za 150gramový kelímek.

Litr polotučného mléka se do září držel na přibližně 24 až 25 korunách, v říjnu podle statistického úřadu stál 25,54 koruny, což představuje meziměsíční nárůst o 1,79 procenta. Přesto je ale mléko levnější než loni, kdy stálo 25,65 koruny.

Potravinářská komora nedávno uvedla, že do cen másla se promítá teplé počasí, kvůli kterému dojnice produkují méně mléka, je nedostatek mléčného tuku na evropském, ale i světovém trhu, což zvyšuje ceny másla, roli hraje také rostoucí cena lidské práce, kterou musí výrobci promítat do cen výrobků.