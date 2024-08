Advokátní tarif se po osmnácti letech zvýší. Po úpravě volali jak sami obhájci, tak i někteří soudci

Pokud si potřebujete najmout advokáta, uzavřete s ním smlouvu a domluvíte se na ceně jeho práce. Advokáti ale nedostávají odměnu jen podle toho, jak se dohodnou s klientem, v některých případech je určuje taky takzvaný advokátní tarif, tedy vyhláška ministerstva spravedlnosti. A právě tento druh odměny by měl resort příští rok po osmnácti letech navýšit. Dlouhou dobu po tom volají jak advokáti, tak i někteří soudci. Praha 19:43 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokátní tarif se po 18 letech zvýší (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novela vyhlášky prošla připomínkovým řízením a koncem tohoto týdne ji projednala Legislativní rada vlády, prakticky už tak zbývá jen podpis ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS.

„Po zapracování případných změn bude možné vyhlášku vydat. Vyhlášku v tomto případě neschvaluje vláda, ale vydává ji ministr, a to očekáváme v nejbližší době. Právní předpisy by standardně měly nabývat účinnosti buď 1. července, nebo 1. ledna, my tedy v tomto případě předpokládáme účinnost k 1. lednu roku 2025,“ říká mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Advokátní tarif se pro stanovení odměny používá třeba v případě, kdy obhájce nebo zmocněnce určí člověku soud a platí ho stát nebo když je potřeba stanovit náhradu nákladů právního zastoupení.

Jak velké bude navýšení?

Resort počítá s navýšením zhruba o inflaci od roku 2006, kdy se tarif zvedal naposledy. U některých úkonů je navýšení větší, u jiných menší, celkově jde podle místopředsedkyně Advokátní komory Moniky Novotné o kompromis.

„Původně jsme měli představu, že by se podařilo ten tarif zvládnout v roce 2022, kdy za to období byla inflace v souhrnu 51 procent. Dneska už jsme na nějakých osmdesáti procentech, když to počítám od roku 2006,“ říká Novotná.

„A nenarovnává se to úplně. A nenarovnává se to úplně ani vzhledem k platu státních zástupců, jejichž platová základna za tu dobu vzrostla o 90 procent,“ dodává.

Podle Novotné se nakonec musel vzít v potaz i stav české ekonomiky. Celkový dopad navýšení na státní rozpočet se odhaduje na 629 milionů korun ročně.

Kde chybí peníze nejvíc?

Podle advokátní komory chybí peníze nejvíce, když jde o odměny zmocněnců poškozených a odměny obhájců, které určí soud a má je platit stát. I proto navýšení tarifu vítá taky prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

„Vím, že to v některých oblastech vzbuzuje i problémy, kdy řada advokátů nechce pracovat za ty státní peníze. Řada advokátů má soudní možnosti se svými klienty, ale tam, kde stát chce po advokacii nějaké peníze, tak platí ten tarif. A ten je skutečně nízký,“ vysvětluje Vávra.