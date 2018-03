6. 11. 2013 |Pavlína Nečásková |Zprávy ze světa

Torontský starosta se přiznal, že kouřil crack. Rob Ford to ale udělal až několik měsíců poté, co se začalo mluvit o existenci videa, na kterém drogu užívá. Politik od začátku skandálu odmítá odstoupit a do vedení torontské radnice hodlá kandidovat i příští rok.