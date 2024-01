Neznámá bílá látka? Díky nové metodě mohou mít lékaři i policie do dvou minut jasno

Výzkumníci z Mendelovy univerzity vyvinuli metodu, která díky analýze vzorku pomocí utrafialového záření určí něco jako chemický otisk prstu jakékoliv látky. Za dvě minuty rozezná složení, původ, výrobce padělaného léčiva, drogy anebo třeba i vína. Založili si start-up, ve kterém původní laboratorní zařízení miniaturizovali, aby se vešlo do přenosného kufříku. Vědci spolupracují i s policií, která ho využije hlavně při vyšetřování původu drog. Experiment Brno 19:33 7. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Data nové metody by mohla vytvořit mezinárodní databázi, která pomůže mapovat původ a putování zásilek drog nebo padělaných léčiv. Ilustrační foto | Zdroj: Pexels / MART PRODUCTION | Licence Pexels,©

Lukáš Nejdl z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity a zakladatel start-upu Lightly Technologies otevírá černý kufřík, ve kterém je přístroj na rozpoznávání nejrůznějších chemických látek. Pak bere do ruky platíčko s pilulkami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Magazín Experiment z 6. ledna 2024

„Chceme ve finále testovat různé drogy, ale než přistoupíme k analýze těchto nebezpečných látek, tak trénujeme na těch běžně dostupných a snažíme se rozpoznat výrobce toho léčiva,“ vysvětluje vedoucí Laboratoře bioanalýzy a zobrazování.

„Tímto způsobem simulujeme reálnou situaci, až budeme mít pilulku, která bude obsahovat nějakou neznámou substanci a my se ji budeme snažit ztotožnit s konkrétním výrobcem nebo dealerem,“ říká.

Chemický otisk prstu

Testované léčivo jsou klasické pilulky na alergii. Lukáš Nejdl podrobí jejich obsah spektrální analýze a vytvoří takzvaný fotoprofil, který by měl být typický pro konkrétní šarži. Pilulku vloží do kapky pracovního roztoku a ozáří vzorek intenzivním modrým světlem z UV reaktoru.

Pod jeho působením dochází k fotolýze, jejíž výsledky se zhruba po dvou minutách zobrazují na monitoru počítače v podobě několika grafů. Ředitelka Lightly Technologies Monika Štěpánová vysvětluje, že každá pilulka vytvoří trochu jiný obraz. Křivky grafu jsou tak vlastně jedinečnou značkou dané látky – jakýsi její otisk prstu.

Každá pilulka vytvoří při fotoanalýze trochu jiný obraz. Křivky grafu jsou tak vlastně jedinečnou značkou dané látky – jakýsi její otisk prstu | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

„Díky tomu dokážeme rozpoznat, která pilulka je od jakého producenta, kde se nachází, kde byla vyrobena a případně další informace,“ dodává výzkumnice Mendelovy univerzity.

Drogám na stopě

Kufřík, který Lukáš Nejdl k analýze použil, má oproti současným metodám detekce látek tři zásadní výhody. Analyzuje levněji, ale hlavně rychleji a je přenosný. To pomůže zefektivnit třeba práci policie.

„Například pokud na hudebním festivalu, kde, jak všichni víme, se drogy užívají, zadržíme třeba deset psaníček, dovedeme je na místě okamžitě porovnat a stanovíme hlavního organizátora, který je tam distribuuje,“ uvádí příklad Vladimír Táborský, zakladatel Oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia České republiky, které na vývoji kufříku také spolupracuje.

Zachrání život, rozezná víno

Česká policie samozřejmě spolupracuje i se sbory jiných zemí a Interpolem. Data této metody by mohla vytvořit mezinárodní databázi, která pomůže mapovat původ a putování zásilek drog nebo padělaných léčiv.

„Výstupy budou digitalizovány a odeslány do kriminalistické sbírky, odkud okamžitě dostaneme odpověď, kde byla zadržena obdobná nebo stejná sbírka drogy,“ doplňuje Vladimír Táborský.

Lukáš Nejdl a kufřík, který díky UV záření dokáže zanalyzovat jakoukoliv látku v roztoku | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Kufřík by ale mohli využít i lékaři při záchraně předávkovaného pacienta. „Když najdou fragment nějaké pilulky, kde nebude příbalový leták, tak můžou během převozu pacienta do nemocnice určit, co je to za látku,“ potvrzuje Lukáš Nejdl.

Tato rychlá metoda může pomoci také třeba při analýze kontaminované vody. Vědci z Mendelovy univerzity ji ale vyvíjejí i pro ověřování značek vín.