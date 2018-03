letový provoz

31. 10. 2010 |Jaroslav Skalický, Lenka Rafaelová |Ekonomika

Ode dneška platí zimní letový řád. Letiště v Praze Ruzyni získává nové spojení do Voroněže s ruskou leteckou společnosti POLET a do britského Newcastlu, kam budou létat nízkonákladové aerolinky Jet2. Síť přímých letů z Prahy se rozšíří také o Poznaň a Lipsko. Naopak ČSA na zimu zrušily lety do Marseille a Soluně.