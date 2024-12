Měli jsme město pod vodou, teď jsme zaplaveni byrokracií, kritizuje pomoc po povodních starosta

Bez elektrické energie byly v září kvůli povodním stovky tisíc lidí. Několika miliardové škody způsobila voda také v Krnově na Opavsku, kde zničila infrastrukturu a na hodně místech zmizely silnice nebo i chodníky. „S napětím očekáváme vyhlášení dotačního titulu Živel I, který by měl pokrýt velkou část městského majetku,“ říká starosta Krnova Tomáš Hradil ze spolu Krnovští patrioti pro Český rozhlas. Praha 17:42 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krnov pod vodou | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Máte už škody úplně vyčíslené?

Škody máme vyčíslené, ale stále jsou to odhady, které jsou ale s uplynulým časem přesnější. Bezprostředně po tom, co voda opadla, jsme zmapovali škody a jejich výši na městském majetku jsme odhadli na zhruba jednu miliardu a několik týdnů po tom, co jsme ta data odeslali ministerstvu životního prostředí, se ukázalo, že jsou poměrně přesné.

To jsou ale škody jen na městském majetku. Pokud započteme firmy, živnostníky a státní majetek, dostaneme se na šest miliard korun.

Jak velké škody způsobila povodeň Krnovským opravnám a strojírnám?

Areál byl zasažený významně. Řekl bych ale, že větší škoda vznikla tím, že několik týdnů nebyla k dispozici žádná železniční trať do Krnova. To se vyřešilo na konci listopadu, ale i tak máme škody nejen na majetku, ale i na ušlých zakázkách.

Mimochodem opravy už jsou v provozu, protože se podařilo zprovoznit trať na Bruntál, takže sice stále nefungují na sto procent, ale pracuje se na tom.

Jaké opravy vás čekají bezprostředně po novém roce?

Momentálně nám běží větší veřejná zakázka na opravu nejvíce poškozených komunikací. Odhadem by nás to mělo stát nižší desítky miliony korun.

Nyní probíhá první etapa, kdy se snažíme opravit to nejvíce poškozené. Zároveň se intenzivně pracuje na opravě škol a školek, protože to je pro nás velká priorita. Sice se nám podařilo děti z velké části přeumístit, protože většina z nich má zatopené třídy. Je to ale jen jakési provizorium, takže na tom se intenzivně pracuje a bude pracovat i další měsíce.

Příliš byrokracie

Poskytuje vám stát veškerou pomoc, kterou potřebujete?

Stát nám pomoc poskytuje, nicméně bych si ji představoval rychlejší a vyšší. S napětím očekáváme vyhlášení dotačního titulu Živel I, který by měl pokrýt velkou část městského majetku. Čekáme, jaká tam bude naše spoluúčast a další podmínky, protože to zatím nevíme. Nechceme ale jen čekat s čím přijde stát a práce tedy probíhají už teď.

Co přesně vám vadí na postupu státu? To že nejedná rychleji?

Rychlost je první věc. Ta druhá je byrokracie, Když si to představíte, máme škody za miliardu a nyní budeme zaplaveni také papírováním, když to řeknu jednoduše.

Budeme totiž žádat o jednotlivé dotační tituly a čekat až je stát vyhodnotí. Budeme taky muset nastudovat podmínky a často jde o elaboráty, kde trvá než to celé přečtete. A ten tým na radnici je omezený.

S ohledem na to, že jsme měli 80 procent města pod vodou, tak máme enormní množství práce a brzdí nás to, že se budeme z velké části muset zabývat byrokracií. Nyní bych čekal, že stát bude schopný fungovat třeba jako pojišťovna a vyplatí větší zálohu, aby mohly probíhat opravy.

Částečně to fungovalo pro bezprostřední odstraňování povodňových škod, když se budeme bavit o odpadech, úklidu a tak dále. Tam stát zafungoval docela dobře, ale když se budeme bavit o opravách komunikací, škol a školek, tak tam je ten proces velmi zdlouhavý a ještě zdlouhavější je u firem a živnostníků. Tam ta pomoc jde opravdu hodně pomalu.

Blíží se vánoční svátky, prožijí je obyvatelé Krnova v rámci možností normálně?

Normálně určitě ne. Nicméně, lidé tu jsou neuvěřitelně odolní a myslím si, že to zvládají výborně. A byť ty Vánoce nebudou normální, věřím, že si je tady užijí.