Nechápu jeho vyjádření, říká Moder o šéfovi svazu. ‚Klidně udělám další audit,‘ oponuje Hadamczik

Šéf třineckého hokejového klubu Ján Moder nesouhlasí s vyjádřením Aloise Hadamczika o vedení extraligové soutěže a financování hokejové mládeže v tuzemsku. V exkluzivním rozhovoru Radiožurnálu Sport ale šéf Českého svazu ledního hokeje reagoval, že je ochoten o ožehavých tématech diskutovat a nabídnout klubům vyšší finanční možnosti pro mládež. Třinec 18:26 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Modere, co se podle vás v současnosti děje v českém hokeji?

Úplně tomu nerozumím. Nevím, proč se pan prezident svazu Alois Hadamczik naváží do extraligy. V extralize se točí minimálně 1,5 miliardy korun ročně. Je to výstavní skříň českého hokeje. Neděláme to zle a nevím, proč se naváží do lidí, kteří zastupují extraligu. Pan Hadamzcik si v roce 2022 ještě před volbami stěžoval, že výkonný výbor všechno odsouhlasí panu Královi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si šéfa Třince Jána Modera

Nyní když je u moci, tak mu vadí, když má někdo vlastní názor. Nikdo z nás jsme neviděli žádný audit, který se dělal za minulé období. K nahlédnutí ho neměl ani výkonný výbor, což je hodně záhadné. Myslím si, že by bylo na čase udělat hloubkový audit na výsledky hospodaření na mistrovství světa v hokeji. Výsledek je horší než z roku 2015.

Extrémům kolem mládeže nerozumím. Ještě než se stal prezidentem, tak pořád hlásal, že chce soutěže zeštíhlovat. A nyní vidíme, že se vše zase rozšiřuje. I nezaujatý člověk, když se podívá na tabulku juniorské extraligy, tak uvidí, že tam jeden tým vůbec nestíhá. V dorostenecké nestíhají čtyři. Argumentovat tím, že i chlapci z „horní dolní“ si chtějí zahrát se Spartou a Třincem, je scestné. Měli bychom jít cestou, kterou kráčí v Americe a Kanadě, kde mají tři mládežnické kategorie odstupňované.

U nás když máme juniorku přeplněnou, tak pouštíme kvalitní hráče do Havířova, Přerova nebo Poruby. Na financování mládežnického hokeje v Třinci se podílí příspěvek od Českého svazu ledního hokeje necelými osmi procenty. Zbytek jde z našich peněz. Dáváme velké peníze nejen do A-týmu, ale i do mládeže. Je blbé, když nám hráče draftují a v Americe nevěří české juniorské soutěže. I když hráči odejdou do Švédska nebo Finska, tak zjistí, že tam musí jako cizinci ještě daleko víc makat. V Česku se snaží mladí něco odrbat, ale v zahraničí si to dovolit nemůžou. Když tu ale nemají takovou konkurencí, tak jednoduše poleví.

13:33 S Varaďou jsme se rozešli v dobrém. Motákovi věřím a určitě se během sezony zlepšíme, říká šéf Třince Číst článek

Na posledním setkání APK (Asociace profesionálních klubů) jsem se ptal všech účastníků, co by řekli na to, že bychom kromě extraligy dospělých řídili i extraligu juniorů a dorostu. Čekám, jak se to vyvrbí.

Jako majitelé klubů chcete mít i větší vliv na soutěže mládeže?

Extraliga nám stačí. Když jsme si jako APK vzali vedení soutěže zpět, tak vidíme, jak její hodnota stoupá v rámci evropského hokeje. Cesta je nastolená dobře a nevím, proč to někdo chce rušit.

Reakce Hadamczika

Jak reagujete na pana Modera, kterému se nelíbilo, jak jste vystoupil proti extralize?

Nemám důvod jít proti extralize, protože je to naše výkladní skříň, která dodává hráče do reprezentace. Extraliga se řídí sama a je nutné si vyjasnit, co je povinností svazu. Svaz řídi reprezentaci, MAXA ligu, mládežnické soutěže a naplňuje rozpočet. Tyto věci jsme za dva roky, od té doby kdy jsem nastoupil, splnily. Ve výkonném výboru jsem potřeboval lidi, s kterými budu diskutovat o sportu. Vždy máme sportovní komise, které dělají různé rozhodnutí. Vedlo to k tomu, že jsme získali titul mistrů světa, nasmlouvali plno peněz atd.

Hokejový svaz vydělal na domácím šampionátu 540 milionů korun. Peníze půjdou na podporu mládeže Číst článek

Co říkáte na názor, že by APK měla řídit i extraligy juniorů a dorostenců?

To je věc jednání. Povinností svazu je se starat i o mládež. Máme soutěže U15, U17 a U20. Celý svět má kategorie U15, U16, U18 a U20. Kluci, kteří vyjdou z 9. třídy a mají jít do U17, tak je tam obrovský rozdíl ve výšce a váze. Chceme vytvořit kategorii U16. Na konferenci jsem řekl, že za pět měsíců práce se nám nepovedlo schválit určité věci v rozvoji sportu. Když nám mezi U15 až U17 skončí 250 dětí ročně, tak je to obrovské číslo a měli bychom s tím něco udělat. Musíme se podívat, že nám chybí U16 a podívat se, jak to funguje ve Švédsku, Finsku, Kanadě... Musíme se tím zabývat a chránit kluky v biologickém věku. Kluby si musí uvědomit, že mládež je jejich kapitál.

Je podpora svazu směrem ke klubům a jejich mládeži dostatečná?

Máme určité možnosti. Pokud máme akademie, tak dostáváme tři miliony ročně na mládež. Loni jsme to dali klubům a záleží na nich, zda je dají na mládež nebo ne. Jestli je to u některého klubu osm procent nebo víc, to já nemohu posoudit. Existují města, která dávají do rozvoje mládeže třeba dvacet až třicet milionů. Musíme podporovat mládežnické celky a podporovat malé kluby, které dodávají hráče do extraligových celků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakci šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika

Proč ještě nebyl Výkonný výbor seznámen s výsledky forenzního auditu, který proběhl po vašem příchodu do čela svazu a nestálo by za to udělat další audit po zveřejnění výsledku hospodaření po mistrovství světa?

Klidně jsem ochotný přijet s ekonomickým ředitelem a ekonomickou ředitelkou. Chci připomenout, že v roce 2015 se mezi kluby rozdalo 58 milionů korun. Nyní chceme rozdat 400 - 500 milionů korun do klubů do rozvoje mládeže. Kontrolní mechanismy na svazu máme, udělat nový audit není problém.

Forenzní audit, který před dvěma lety nařídila konference, se udělal. Přišlo udání, takže jsme museli dát forenzní audit na policii. Po nástupu nového výkonného výboru jsem podal dotaz, zda se chtějí zabývat minulostí. Nikdo neřekl ani slovo. Z minulého vedení ze svazu je jeden z členů v podezření, že se nechoval jako řádný hospodář v hodnotě 373 milionů korun. Udělal jsem všechny kroky, které mi nařídila konference.